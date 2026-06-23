نتانیاهو: باید خود را از وابستگی تسلیحاتی به آمریکا رها کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: من از حمایت دوستان آمریکایی‌مان بسیار سپاسگزارم، اما ما باید خود را از وابستگی رها کنیم و یک سیستم تسلیحاتی مستقل بسازیم.

وی ادعا کرد: ما به ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه ضربه زدیم و این عملیات هنوز تمام نشده است.

این در حالی است که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان ساعاتی قبل اعلام کرده بود: اسرائیل در تلاش برای برهم زدن توافق صلح میان آمریکا و ایران است و این توافق به معنای پایان سیاسی نتانیاهو و شاید بازداشت وی خواهد بود. نتانیاهو در کرانه باختری، نوار غزه و لبنان نسل‌کشی کرده و متحدان غربی اسرائیل در این جنایات شریک و همدست تل آویو هستند.