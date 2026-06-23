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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

نتانیاهو: باید خود را از وابستگی تسلیحاتی به آمریکا رها کنیم

نتانیاهو: باید خود را از وابستگی تسلیحاتی به آمریکا رها کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تمجید از حمایت آمریکا در عین حال تاکید کرد:ما نیازمندیم که خود را از وابستگی تسلیحاتی آمریکا برهانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: من از حمایت دوستان آمریکایی‌مان بسیار سپاسگزارم، اما ما باید خود را از وابستگی رها کنیم و یک سیستم تسلیحاتی مستقل بسازیم.

وی ادعا کرد: ما به ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه ضربه زدیم و این عملیات هنوز تمام نشده است.

این در حالی است که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان ساعاتی قبل اعلام کرده بود: اسرائیل در تلاش برای برهم زدن توافق صلح میان آمریکا و ایران است و این توافق به معنای پایان سیاسی نتانیاهو و شاید بازداشت وی خواهد بود. نتانیاهو در کرانه باختری، نوار غزه و لبنان نسل‌کشی کرده و متحدان غربی اسرائیل در این جنایات شریک و همدست تل آویو هستند.

کد مطلب 6868885

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      1 0
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      حالا که خوب آمریکا رو چاپیدن و سواستفاده هاشون رو بردن و انبارهاشون پر از سلاح های آمریکایی شده یادشون افتاد مستقل بشن! بعد از سال‌های زیاد که آمریکا به حرف اسرائیل گوش کرد یک بار آمریکا از اسرائیل خواست حرف شنوی داشته باشد و تجاوزات به لبنان را متوقف کند ولی نتوانستند تحمل کنند و تصمیم به استقلال گرفتند، همین مشخص میکند که آمریکا سالها فریب صهیونیست ها را خورد
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      0 0
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      مکار کثیف . این یک ترفند است که اگر به لبنان حمله کنی شریک خودت ترامپ را از گناه مبرا کنی . شما دونفر قطعا دو جسم نجس در یک روح هستین .
    • علیرضا IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      0 0
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      خودتو خلاص کن و کل منطقه از شر و شورت راحت بشند،

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