نتانیاهو: هنوز کارهای زیادی در لبنان داریم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با رد عقب نشینی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان مدعی شد که ارتش به دنبال این است که در جنوب لبنان یک کمربند امنیتی حائل ایجاد کند تا حزب‌الله نتواند به سرزمین‌های اشغالی حمله کند.

وی افزود که ارتش اسرائیل تلاش دارد امنیت این کمربند را برای نیروهایش حفظ کند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که حزب الله لبنان تاکنون هرگز به صورت پیش دستانه یه سرزمین‌های اشغالی حمله نکرده و تمامی حملات نیروهای مقاومت، در واکنش به حملات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشورهای مسلمان منطقه صورت گرفته است.

نتانیاهو بدون اذعان به شکست سیاست‌های جنگ افروزانه خود علیه ایران مدعی شد که تل آویو عملیات‌های زیادی در ایران انجام داده‌ است و به دنبال جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است.

ایران بارها اعلام کرده است که به دنبال تولید سلاح‌های اتمی نیست و گزارش‌های سازمان انرژی اتمی نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. این در حالی است که رژیم نامشروع صهیونیستی صدها کلاهک اتمی در اختیار دارد و هرگز اجازه بازرسی‌های بین‌المللی از تاسیسات اتمی خود را نداده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی حملات خود علیه ایران را آغاز کردند که به دنبال سرنگونی حاکمیت این کشور و از بین بردن برنامه هسته‌ای تهران بودند ، اما پس از ۴۰ روز نتوانستند به هیچ یک از این اهداف دست پیدا کنند. با این وجود نتانیاهو همچنان در اظهارات امروز خود مدعی شد: «دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک تهدید وجودی برای اسرائیل است و ما از آن جلوگیری خواهیم کرد.»