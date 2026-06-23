هشدار هواشناسی کرمان برای وزش باد شدید و احتمال وقوع رگبار

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، ظهر سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق نقشه‌های پیش‌بینی، پدیده غالب جوی در اکثر مناطق استان کرمان تا روز چهارشنبه، وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که با توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد، شهروندان باید آمادگی مواجهه با این پدیده را داشته باشند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری، در برخی از مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان، خیزش گرد و غبار و افزایش غلظت غبار مشاهده شود .

بر اسا اعلام هواشناسی کرمان علاوه بر این، طی روزهای پنجشنبه و جمعه، در نیمه جنوبی استان کرمان به‌ ویژه در مناطق مرتفع، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق به‌صورت محلی وجود دارد.

در بخش وضعیت دما، روند افزایشی دما برای اکثر مناطق کرمان پیش‌بینی می‌شود، اما انتظار می‌رود در انتهای هفته جاری، مناطق جنوبی این استان با کاهش نسبی دما مواجه شوند.