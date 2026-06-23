تلاش برای سرقت ۱۲۰ رأس دام در لنجان نافرجام ماند؛ انهدام باند ۵ نفره

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از وصول گزارشهای سرقت، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانهروزی و تحقیقات میدانی تخصصی، موفق شدند سرنخهایی از فعالیت یک باند ۵ نفره سارقان احشام به دست آورند. با رصد دقیق محورهای مواصلاتی، این باند در حالی که قصد انتقال بخشی از دامهای مسروقه را داشتند، در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف ۲۰ رأس گوسفند مسروقه در بازرسی از خودروهای متهمان در حین دستگیری، افزود: با انتقال متهمان به پلیس آگاهی و انجام بازجوییهای فنی، این افراد به ۱۲ فقره سرقت احشام در شهرستان لنجان و شهرستانهای همجوار اعتراف کردند.
سرهنگ پریشانی در ادامه از کشف محل نگهداری سایر اموال مسروقه خبر داد و تصریح کرد: در جریان بازجوییها، محل دپوی احشام مسروقه در یک دامداری شناسایی شد. مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در یک عملیات هماهنگ، از دامداری مورد نظر بازرسی کرده و ۱۰۰ رأس گوسفند مسروقه دیگر را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی لنجان با بیان اینکه تمامی احشام مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد، در پایان گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: این باند ۵ نفره پس از تکمیل پرونده و بازسازی صحنه جرم، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. امنیت معیشت مردم و صیانت از اموال تولیدکنندگان، خط قرمز پلیس است و از تمامی دامداران عزیز میخواهیم ضمن توجه به هشدارهای امنیتی پلیس، از نگهداری دامها در اماکن فاقد تجهیزات حفاظتی و نظارتی خودداری کنند.
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