به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن محمودی ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان ورامین اظهار کرد: از ششم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده و باید از این فرصت برای تبیین و روشنگری در جامعه بهره گرفت.
وی افزود: در مجموع ۱۹ برنامه در سطح شهرستان ورامین برای این هفته پیشبینی شده که با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، فرهنگی و مردمی برگزار خواهد شد.
مسئول ستاد مراسم و مناسبتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به برنامههای محوری این ایام گفت: مراسم شهرستانی سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ یار انقلاب روز ششم تیرماه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) روغنکشی و مراسم محوری روستایی نیز هفتم تیرماه در مسجد امام حسن (ع) روستای احمدآبادوسط برگزار میشود.
محمودی دیدار با جانبازان شیمیایی، اجرای طرح سپاس، برگزاری برنامههای تبیینی در مساجد و هیئات مذهبی، تبلیغات محیطی، تولید محتوا در فضای مجازی، گلباران مزار شهدا، برپایی میزهای خدمت و نشستهای تخصصی را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
وی با اشاره به تقارن این مناسبت با ایام محرم افزود: استفاده از ظرفیت مساجد، هیئات مذهبی و منابر برای تبیین ابعاد حادثه هفتم تیر، جنایات آمریکا علیه ملت ایران و بازخوانی مصادیق حقوق بشر آمریکایی در دستور کار قرار دارد.
مسئول ستاد مراسم و مناسبتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: تبیین ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران، برگزاری نشستهای بصیرتی و حضور مسئولان در میان مردم از جمله محورهای اصلی برنامههای این هفته خواهد بود.
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