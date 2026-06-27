اعزام تیم ملی پاراتیراندازی به ناگویا با ۹ ورزشکار/ ۳ نفر ورودیه ندارن

فتح الله دلفانی خان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ترکیب تیم ملی پاراتیراندازی برای حضور در بازی های پاراآسیایی توضیح داد و گفت: در مورد این ترکیب هنوز به جمع بندی نرسیده ایم به خصوص که اعزام به ناگویا بر اساس کسب ورودیه لازم انجام می شود هنوز برخی پاراتیراندازان به ورودیه دست پیدا نکرده اند ضمن اینکه در نهایت باید بر اساس این ورودیه و همچنین رکوردگیری، ترکیب نهایی را مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه رکوردگیری از پاراتیراندازان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه انجام می شود، خاطرنشان کرد: تمام ورزشکارانی که در این مسابقات شرکت می کنند، ورودیه ناگویا را دارند اما باید رکورد آنها مشخص شود تا بر اساس وضعیت رکوردی شان و مقایسه آن با شرایط پاراتیراندازان دیگر کشورها نسبت به تعیین ترکیب اقدام کنیم.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی تاکید کرد: ۸ تا ۹ نفر ترکیب این تیم اعزامی به ناگویا را تشکیل می دهند. فعلا عزام فائزه احمدی، سیدمحمدرضا شفیعی و نسرین شاهی بر اساس ورودیه و رکوردی که دارند، قطعی است. سایر پاراتیرندازان بعد از رقابت های دو روزه رکوردگیری تعیین تکلیف می شوند.

دلفانی خان در مورد ساره جوانمردی و شرایطش برای اعزام به بازی های پاراآسیایی نیز تصریح کرد: او پیگیر تمریناتش است اما ورودیه بازی ها را ندارد. قرار بود همراه با تیم ملی پاراتیراندازی در مسابقات گرندپری صربستان (اواخر خرداد) شرکت کند و این ورودیه را کسب کند اما این اعزام به خاطر مسائل ویزا به طور کل منتفی شد. البته اواخر تیر هم یک دوره رقابت های وردکاپ در صربستان برگزار می شود که در آن حضور خواهیم داشت.

وی افزود: البته برای این رقابت ها، اعزام کلی تیم ملی پاراتیراندازی در برنامه نیست. فقط سه پاراتیراندازی که ورودیه بازی های ناگویا را ندارند یعنی ساره جوانمردی، علی گلوی و مبینا مسلمی به مسابقات اعزام می شوند تا از آخرین فرصت برای کسب ورودیه استفاده کنند. جوانمردی در صورتیکه ورودیه لازم را به دست بیاورد قطعا اعزام می شود.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی همچنین در مورد آمادگی این تیم گفت: تیم به ۸۰ تا ۸۵ درصد آمادگی رسیده است. ما پیش از بازی های پاراآسیایی، مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی را داریم که شهریور برگزار می شود. سعی مان این است تا این رقابت ها به اوج آمادگی برسیم.

دلفانی خان تاکید کرد: بر مبنای بازه زمانی مسابقات قهرمانی جهان و فاصله باقی مانده تا آن، بهتر بود امروز میزان آمادگی کمتری از ۸۵ - ۸۰ درصد داشته باشیم. ما خود را به این میزان آمادگی رساندیم چون قرار بود در رقابت های صربستان شرکت کنیم که لغو شد. از حالا باید شرایط آمادگی را به گونه ای مدیریت کنیم که تیم آسیب نبیند و برای مسابقات کره جنوبی اوج آمادگی را داشته باشیم.