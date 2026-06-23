به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از حمایتهای دستگاه قضایی در حوزه توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری، اظهار کرد: همراهی مجموعه قضایی استان نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری داشته است.
وی با اشاره به مکاتبه اخیر درباره جلوگیری از برداشت از حساب دستگاههای اجرایی به واسطه برخی آرای قضایی، ثبتی و اجرایی افزود: ابلاغ این موضوع در سطح استان گامی مؤثر در راستای حفظ انظباط مالی و جلوگیری از بروز مشکلات برای دستگاههای اجرایی است.
بهرهبرداری از ۱۱ پروژه سرمایهگذاری خارجی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: طی ۲۲ ماه گذشته، همزمان با شرایط خاص منطقهای و بینالمللی، ۲۲ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی در استان مصوب شده که به طور میانگین در هر ماه یک پروژه به تصویب رسیده است.
ذاکریان ادامه داد: از این تعداد، ۱۱ پروژه نیز به بهرهبرداری رسیده که در نوع خود یک رکورد کمنظیر محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اکنون تعداد پروژههای فعال و بهرهبرداری شده سرمایهگذاری خارجی در استان به ۲۷ پروژه رسیده است، افزود: این میزان نسبت به گذشته رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای این پروژهها، ۵۵۳ فرصت شغلی جدید ایجاد شده و مجموع اشتغال پروژههای سرمایهگذاری خارجی استان به یک هزار و ۶۴۳ نفر رسیده است.
وی تأکید کرد: تمامی این سرمایهگذاریها بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی یا ارز دولتی و صرفاً با آورده سرمایهگذاران خارجی محقق شده است.
توسعه نیروگاههای خورشیدی با سرمایهگذاری خارجی
ذاکریان با اشاره به رشد سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تعداد نیروگاههای خورشیدی سرمایهگذاری خارجی استان از سه نیروگاه با ظرفیت هشت مگاوات به هشت نیروگاه با ظرفیت ۴۸ مگاوات افزایش یافته است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر خراسان جنوبی از محل سرمایهگذاری خارجی تأمین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از اجرای نیروگاه ۳۰ مگاواتی در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت:تمامی تجهیزات این پروژه از خارج از کشور وارد و به محل اجرا منتقل شده و همچنین زیرساختهای لازم نیز فراهم شده و هدفگذاری ما بهرهبرداری از آن تا دهه فجر سال جاری است.
پیگیری منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین
ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری ایجاد منطقه آزاد بینالمللی تجاری و صنعتی ایران، افغانستان و چین اشاره کرد و گفت: مقدمات و مستندات لازم برای بررسی این طرح در حال تکمیل است و امیدواریم با حمایت مسئولان ملی و استانی، این ظرفیت مهم اقتصادی برای خراسان جنوبی محقق شود.
وی همچنین از پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی ساختمان مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این مرکز، سرمایهگذاران میتوانند خدمات مورد نیاز خود را به صورت متمرکز دریافت کنند که این موضوع نقش مهمی در تسهیل فرآیند جذب سرمایه خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: خراسان جنوبی باید در کنار مزیتهای سنتی-کشاورزی خود همچون زرشک و زعفران و ... با برندهای صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری نیز در سطح کشور شناخته شود.
ذاکریان در پایان از حمایتهای رئیس کل دادگستری و مجموعه قضایی استان در مسیر توسعه اقتصادی قدردانی کرد و گفت: تعاملات هم افزا میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی زمینهساز شتاب بیشتر توسعه و سرمایهگذاری در خراسان جنوبی خواهد بود.
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