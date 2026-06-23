به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دودابی نژاد معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، عبور از ظرفیت ۵ هزار مگاوات را نشانهای از ورود نظام انرژی کشور به مرحلهای جدید توصیف کرد؛ مرحلهای که در آن انرژیهای تجدیدپذیر از یک فناوری جایگزین به زیرساختی راهبردی تبدیل شدهاند.
دودابینژاد با اشاره به ضرورت تبیین مبانی علمی توسعه تجدیدپذیرها گفت: همزمان با عبور ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۵ هزار مگاوات، نخستین شماره دوره جدید نشریه «پایش تحولات توسعه انرژیهای تجدیدپذیر» منتشر شد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته افزایش ظرفیت نصبشده مهمترین شاخص توسعه این بخش به شمار میرفت، افزود: امروز در سطح جهان و همچنین در ایران، مسئله اصلی دیگر صرفاً افزایش ظرفیت نیست، بلکه چگونگی طراحی و مدیریت نظام انرژی آینده به شکلی پایدار، ایمن، هوشمند و تابآور است.
دودابینژاد با اشاره به اینکه حدود 5 درصد از ظرفیت نامی منصوبه تولید برق کشور اکنون به منابع تجدیدپذیر اختصاص یافته است، تأکید کرد: این تحول نشان میدهد انرژیهای پاک دیگر یک انتخاب نمایشی (لوکس) نیست، بلکه بخشی از معماری اصلی اقتصاد و امنیت انرژی کشور به شمار میروند.
معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا خاطرنشان کرد؛ نشریه «پایش تحولات توسعه انرژیهای تجدیدپذیر» با هدف رصد روندهای نوظهور در حوزه اقتصاد، فناوری و حکمرانی انرژیهای پاک در سطح جهان منتشر میشود و در نخستین شماره آن مجموعهای از تجربهها، روندها و چالشهای اثرگذار بر آینده نظام انرژی بررسی شده است.
دودابی نژاد خاطرنشان ساخت: سیاستهای توسعه فناوری و جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی، ادغام منابع تجدیدپذیر در شبکه برق، توسعه مولدهای انشعابی و نقش مولد–مصرفکنندگان، فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و کاربرد هوش مصنوعی در توسعه تجدیدپذیرها از جمله محورهایی است که در شمارههای آینده این نشریه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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