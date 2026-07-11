اصلاح شبکه آب از هدررفت ۱۵ لیتر آب در ثانیه در کرمانشاه جلوگیری کرد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعهای از عملیات تخصصی برای اصلاح شبکه توزیع آب در مناطق مختلف شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش هدررفت آب، رفع مشکلات شبکه و ارتقای پایداری تأمین آب مشترکان انجام شده است.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: در همین راستا، حوادث خطوط انتقال آب ۲۵۰ و ۱۶۰ میلیمتری در شهرک پردیس و مسکن مهر ارتش برطرف شد. این عملیات در عمق دو متری زمین و در محدودهای پرتردد، با سرعت و دقت توسط تیمهای اجرایی انجام گرفت.
وی با اشاره به اصلاح شبکه آب مسکن مهر رازی ۲ در شهرک کیهانشهر، تصریح کرد: به دلیل فرسودگی شبکه و وقوع شکستگیهای مکرر، ۱۰۰ متر لوله پلیاتیلن ۱۱۰ میلیمتری جایگزین شبکه قدیمی شد که علاوه بر افزایش پایداری، از هدررفت حدود ۱۵ لیتر آب در ثانیه جلوگیری کرد.
سلطانیان ادامه داد: همچنین تعمیر خطوط چاههای شماره پنج و شش دهپهن با نصب کلمپ و بدون نیاز به خاموشی چاهها انجام شد و خط انتقال فولادی ۱۵۰ میلیمتری چاه شهرک جهاد به مخزن زینبیه نیز بدون اعمال قطعی آب اصلاح و دوباره وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی آبفا، از شهروندان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، در حفظ منابع آبی و پایداری تأمین آب در استان مشارکت کنند.
نظر شما