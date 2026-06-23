به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری بعد از ظهر سهشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بزرگترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی کشور است که ۲۵ سال از تأسیس آن در سوم تیرماه ۱۳۸۰ میگذرد، اظهار کرد: این سازمان نقش کلیدی به عنوان دروازه ورود دانش و سرمایه به بخش کشاورزی ایفا میکند.
وی ادامه داد: سازمان بر اساس بیانات امام راحل که کشاورزی را محور استقلال دانستند و تأکید رهبر شهید انقلاب بر بهکارگیری دانش برای افزایش بهرهوری شکل گرفته و با شعار اقتصاد مقاومتی همخوانی کامل دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه این سازمان در سطح کشور بیش از ۲۵۰ هزار عضو حقیقی و ۱۰ هزار عضو حقوقی دارد، افزود: در استان اصفهان بالغ بر ۱۶ هزار عضو در ۱۸ گرایش اصلی و زیرگرایشهای مرتبط فعالیت میکنند.
به گفته حیدری، بیشترین اعضا در نظام مهندسی کشاورزی اصفهان در رشتههای زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، باغبانی، گیاهپزشکی، خاکشناسی و صنایع غذایی فعال هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام مهندسی کشاورزی اصفهان با اختلاف بسیار زیاد از سایر استانها بیش از ۱۰ هزار کیوآرکد صادر کرده است، خاطرنشان کرد: این شناسهها برای محصولات گلخانهای صادراتی مانند فلفل دلمهای به روسیه و سایر بازارها استفاده میشود و یکی از مهمترین عوامل موفقیت صادراتی استان اصفهان بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که تنها پنج درصد اراضی استان معادل ۵۶۰ هزار هکتار قابل کشت است اما با وجود محدودیت شدید منابع آب و خاک، اصفهان در تولید شیر و محصولات لبنی معادل ۱۴ استان کشور تولید دارد.
حیدری افزود: رکورد تولید شیر در برخی واحدهای استان اصفهان حتی بالاتر از میانگین جهانی است و در محصولات گلخانهای نیز پیشتاز کشور است.
وجود ۲ هزار و ۸۷۵ گلخانه فعال در اصفهان
به گفته وی، از زمان واگذاری صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بر اساس ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری تاکنون، ۱۴ هزار و ۷۳۰ پروانه در بخش گلخانه شامل تأسیس، بهرهبرداری و تغییر نام صادر شده است؛ همچنین صدور ۶ هزار و ۴۷۰ پروانه طیور، ۳۴۷ پروانه شیلات، ۲۵۴ واحد پرورش قارچ، ۵۵۸ واحد داروخانه گیاهپزشکی و بیش از هفت هزار و ۳۰۰ پروانه دام سبک و سنگین از دیگر اقدامات این سازمان در استان اصفهان بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هماکنون ۲ هزار و ۸۷۵ گلخانه فعال با سطح زیرکشت بیش از یک هزار و ۵۸۰ هکتار در استان مجوز بهرهبرداری دارند.
حیدری ادامه داد: همچنین ۷۴ دفتر خدمات فنی مهندسی غیر دولتی در دهستانها و شهرستانهای استان فعال هستند که خدمات مشاوره، طرحنویسی، نظارت و آموزش را به بهرهبرداران سنتی و صنعتی ارائه میدهند و نزدیک به ۵۰۰ داروخانه گیاهپزشکی و چندین کلینیک گیاهپزشکی نیز زیر نظر سازمان فعالیت میکنند.
وی آموزشها را مهارتی و عملی در واحدهای تولیدی پیشرفته دانست و افزود: اصفهان پس از فارس، بیشترین دورههای آموزشی را در سال ۱۴۰۴ برگزار کرده است.
کاهش زمان صدور مجوزها در اصفهان به کمتر از ۱۸ روز
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اعضای سازمان موظف به گذراندن دورههای بازآموزی سالانه برای تمدید پروانه اشتغال هستند. تمام فرآیندها از عضویت، رتبهبندی، تشخیص صلاحیت و صدور مجوز تا نظارت در سامانههای سانکا و سماک به صورت الکترونیکی انجام میشود که شفافیت بالا و کاهش زمان صدور مجوزها زیر ۱۸ روز در صورت تکمیل مدارک را به همراه داشته است.
حیدری به وجود سامانه ثبت شکایات و هیئت بدوی انتظامی برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یکی از هوشمندترین سازمانهای غیردولتی غیرسیاسی و غیرانتفاعی کشور، نقش مهمی در کاهش تصدیگری دولت، افزایش بهرهوری و تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.
وی همچنین بر لزوم تعامل مداوم با رسانهها برای انعکاس مطالبات کشاورزان و فارغالتحصیلان این حوزه تأکید کرد و افزود: سازمان آماده گسترش همکاری با همه دستگاهها برای جهش تولید و غلبه بر محدودیتهای منابع آب و خاک است.
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