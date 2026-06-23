به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیأت امنا، در این مراسم که با حضور مدیران و همکاران حوزههای مختلف هیأت امنا برگزار شد، سیدحسین صفوی، رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، با اشاره به ضرورت ورود منسجم و برنامهریزیشده هیأت امنا به حوزه دارو، اظهار داشت: امروز آغاز به کار اداره دارو صرفاً یک تغییر ساختاری یا انتصاب اداری نیست، بلکه نشانهای از یک جهتگیری راهبردی در مأموریتهای هیأت امنا برای حمایت از نظام سلامت و کاهش دغدغه بیماران است.
وی با بیان اینکه دارو در نظام سلامت صرفاً یک کالا نیست، افزود: دارو حلقهای حیاتی در زنجیره درمان است و هرگونه اختلال در دسترسی بیماران به داروهای حیاتی، بیمارستانی، راهبردی و داروهای مورد نیاز بیماران خاص و صعبالعلاج، میتواند مسیر درمان را با مشکل جدی مواجه کند. از این منظر، ورود هیأت امنا به حوزه دارو، ورود به یک بازار تجاری نیست؛ بلکه پاسخ به یک ضرورت ملی در مسیر تقویت امنیت درمان و پایداری تأمین دارو است.
رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی با اشاره به تأکید مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجماع تیم مدیریتی هیأت امنا برای تقویت نقش این نهاد در حوزه دارو تصریح کرد: شرایط امروز تأمین دارو، تحت تأثیر تحریمها، محدودیتهای بانکی، نوسانات ارزی، دشواریهای حملونقل بینالمللی، تغییرات بازار جهانی و بحرانهای منطقهای، پیچیدهتر از گذشته شده است. در چنین شرایطی تأمین دارو نیازمند نگاه متمرکز، چابک، هوشمند و راهبردی است و هیأت امنا با تکیه بر مأموریت قانونی و تجربه خود در تأمین اقلام راهبردی سلامت، میتواند بازوی مؤثری برای پشتیبانی از نظام سلامت کشور باشد.
صفوی با تأکید بر اینکه ورود هیأت امنا به حوزه دارو به معنای رقابت با تولیدکنندگان، واردکنندگان رسمی و فعالان بخش خصوصی نیست، گفت: تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی، شرکتهای توزیع، سازمان غذا و دارو، بیمهها، دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی، همگی اجزای ضروری زنجیره تأمین دارو هستند. راهبرد هیأت امنا جایگزینی یا رقابت با این اجزا نیست، بلکه همکاری، همافزایی، تسهیلگری و پشتیبانی از ظرفیتهای معتبر و قانونی کشور است.
وی افزود: هیأت امنا باید در حوزه دارو نقشی زنجیرهای و تکمیلکننده ایفا کند؛ از نیازسنجی و پیشبینی مصرف تا تأمین، ذخیرهسازی، توزیع، هماهنگی با بیمهها و کمک به دسترسی عادلانه بیماران. مأموریت اداره دارو نباید صرفاً به خرید محدود شود، بلکه این اداره باید به یک واحد تخصصی، تحلیلمحور و پاسخگو تبدیل شود که بتواند کمبودها را رصد کند، اقلام راهبردی را شناسایی نماید، با سازمان غذا و دارو و بیمهها تعامل مؤثر داشته باشد و برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز کشور برنامهریزی کند.
رئیس هیأت امنا همچنین با اشاره به اهمیت ذخایر راهبردی دارو گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که کشور باید در برابر کمبودهای ناگهانی، اختلال در واردات، کاهش تولید، بحرانهای بینالمللی و شرایط اضطراری آماده باشد. ذخیرهسازی هدفمند داروهای حیاتی و راهبردی، یک اقدام پشتیبان صرف نیست؛ بلکه بخشی از حکمرانی هوشمند در نظام سلامت و از ارکان تابآوری کشور در حوزه درمان به شمار میرود.
صفوی در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری با سازمانهای بیمهگر را یکی از عوامل کلیدی موفقیت در حوزه دارو دانست و اظهار داشت: تأمین دارو زمانی اثربخش خواهد بود که با پوشش بیمهای، الگوی مصرف، نیاز واقعی مراکز درمانی و توان پرداخت بیماران پیوند بخورد. نمیتوان تأمین را از مصرف، مصرف را از پوشش بیمهای و پوشش بیمهای را از دسترسی بیمار جدا دانست. تجربههای موفق همکاری هیأت امنا با بیمهها در سالهای گذشته، پشتوانه مهمی برای آغاز این مسیر جدید است.
وی سه اصل «دسترسی بیمار»، «پایداری تأمین» و «صرفهجویی در منابع» را اصول محوری فعالیت اداره داروی هیأت امنا عنوان کرد و گفت: اگر این سه اصل بهصورت همزمان دنبال شود، نقشآفرینی هیأت امنا در حوزه دارو نهتنها قابل دفاع، بلکه ضرورتی راهبردی برای نظام سلامت کشور خواهد بود. امنیت درمان بدون امنیت تأمین دارو کامل نمیشود و هیأت امنا در این مسیر، خود را همکار و پشتیبان همه اجزای قانونی و تخصصی زنجیره دارو میداند.
در ادامه این مراسم، اسماعیلی به عنوان سرپرست اداره داروی معاونت بازرگانی هیأت امنا معرفی شد. رئیس هیأت امنا ضمن آرزوی موفقیت برای وی، بر ضرورت شکلگیری ادارهای دقیق، چابک، دادهمحور و مأموریتگرا تأکید کرد و گفت: اداره دارو باید بتواند میان نیاز نظام سلامت، ظرفیت تولید داخل، امکان واردات رسمی، محدودیت منابع، سیاستهای بیمهای و ضرورتهای درمانی تعادل ایجاد کند.
صفوی همچنین از تلاشهای تیمهای پشتیبانی، مالی و بازرگانی هیأت امنا در فراهمسازی مقدمات آغاز این مأموریت تقدیر کرد. وی با اشاره به نقش مهم تأمین منابع مالی در موفقیت برنامههای دارویی، از دکتر جانی، مدیرکل محترم مالی و ذیحسابی هیأت امنا، به دلیل تدابیر مؤثر، پیگیریهای مستمر و تلاشهای شبانهروزی در تأمین اعتبارات مورد نیاز قدردانی کرد.
رئیس هیأت امنا در پایان، با تقدیر از همکاران معاونت بازرگانی و سایر بخشهای همراه، ابراز امیدواری کرد آغاز رسمی فعالیت اداره دارو، زمینهساز کاهش دغدغه بیماران، تقویت ذخایر راهبردی، ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و افزایش تابآوری نظام سلامت کشور باشد و این خدمت، به عنوان اقدامی ماندگار و باقیاتالصالحات برای مجموعه هیأت امنا ثبت شود.
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