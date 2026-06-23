به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر سه‌شنبه، در آیین افتتاح مانور ضربتی پایش مصرف برق ادارات استان تهران اظهار کرد: با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق، مدیریت مصرف در بخش اداری به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش پنج هزار مگاواتی مصرف برق کشور نسبت به هفته گذشته افزود: در استان تهران نیز مصرف برق حدود ۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و ضرورت دارد تمامی بخش‌ها در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه ۴۴۳۲ اداره دولتی در سطح استان شناسایی شده‌اند، گفت: در حال حاضر مصرف برق سه هزار و ۳۰۰ اداره بزرگ به‌صورت برخط رصد و کنترل می‌شود.

محمودی تصریح کرد: ادارات موظفند در ساعات اداری مصرف برق خود را نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهند و پس از پایان ساعت کاری نیز مصرف آن‌ها حداکثر ۴۰ درصد بار مصرفی همان روز باشد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای طرح پایش، مدیریت بهینه مصرف و تأمین برق پایدار برای مشترکان است، افزود: این طرح با مشارکت اکیپ‌های نظارتی در مناطق ۲۲ گانه استان تهران اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران استفاده از نور طبیعی، تنظیم دمای تجهیزات سرمایشی روی ۲۵ درجه، مدیریت مصرف کولرها و بهره‌گیری از ظرفیت دیزل ژنراتورها و پنل‌های خورشیدی را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی در پایش ادارات عنوان کرد.

محمودی در پایان بر نقش دستگاه‌های اجرایی در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان تأکید کرد و گفت: همراهی ادارات در مدیریت مصرف انرژی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی خواهد داشت.