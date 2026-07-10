مهدی بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بازسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اخیر، از پیشرفت ۹۵ درصدی مجموع عملیات بازسازی خبر داد و گفت: از حدود ۵۰ هزار و ۸۴۹ واحد آسیب‌دیده، بخش عمده خسارت‌های جزئی و متوسط جبران شده و روند مقاوم‌سازی و نوسازی نیز ادامه دارد.

۹۸ درصد خسارت‌های جزئی بازسازی شد

وی با اشاره به جزئیات خسارت‌ها گفت: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد دچار خسارت‌های جزئی شامل شکستگی شیشه، در و پنجره شدند که تاکنون ۹۸ درصد عملیات بازسازی این واحدها به پایان رسیده است.

بابایی ادامه داد: همچنین ۸ هزار و ۹۲۰ واحد مسکونی دچار خسارت‌های متوسط شدند؛ به گونه‌ای که علاوه بر در و پنجره، بخشی از دیوارها نیز آسیب دیده بود و این واحدها در دسته خسارت‌های متوسط یا «گرید B» قرار گرفته‌اند و عملیات بازسازی آنها تاکنون ۹۱ درصد پیشرفت داشته است.

پیشرفت مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اظهار کرد: ۴۱۵ واحد مسکونی نیازمند مقاوم‌سازی بودند؛ به این معنا که علاوه بر آسیب‌های ظاهری، سازه ساختمان نیز دچار مشکل شده بود اما بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، با اجرای عملیات مقاوم‌سازی امکان حفظ بنا وجود داشت. تاکنون عملیات مقاوم‌سازی این واحدها ۳۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: ۲ هزار و ۴۲ واحد مسکونی نیز نیازمند تخریب کامل و نوسازی هستند و در این بخش، ۶۳ درصد واحدها تعیین تکلیف شده‌اند؛ به این معنا که سازنده به مالکان معرفی شده، تفاهم اولیه انجام گرفته و مراحل اخذ پروانه ساختمانی و آغاز عملیات اجرایی در حال انجام است.

پرداخت ودیعه مسکن و اسکان موقت آسیب‌دیدگان

بابایی در ادامه به اقدامات شهرداری تهران برای اسکان موقت شهروندان آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: شهرداری برای تأمین اسکان موقت، تاکنون برای یک‌هزار و ۶۴۹ خانوار ودیعه مسکن پرداخت کرده است و میانگین این ودیعه حدود ۲ میلیارد تومان با اجاره ماهانه ۴۰ میلیون تومان بوده و بسته به شرایط، از یک‌ونیم میلیارد تومان تا بیش از دو و نیم میلیارد تومان نیز پرداخت شده تا شهروندان بتوانند به‌صورت موقت واحدی را رهن یا اجاره کنند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: از نخستین روزهای وقوع جنگ نیز اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان در ۴۶ هتل انجام شد و بیش از ۶ هزار نفر در این مراکز اسکان یافتند و با پیشرفت عملیات بازسازی و پرداخت ودیعه مسکن، اکنون بیش از نیمی از این افراد از هتل‌ها خارج شده و به منازل استیجاری منتقل شده‌اند.

حمایت شهرداری در تأمین لوازم ضروری منزل

بابایی همچنین درباره حمایت از تأمین لوازم ضروری زندگی گفت: اگرچه جبران خسارت لوازم منزل از وظایف دولت است، اما شهرداری تهران نیز برای تجهیز منازل استیجاری شهروندان، بر اساس میزان خسارت وارده به ساختمان‌ها، اقدام به پرداخت کمک‌هزینه کرده است و بر این اساس، برای یک‌هزار و ۵۵۸ خانوار شهرکارت تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، برای یک‌هزار و ۱۰۲ خانوار شهرکارت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و برای ۲ هزار و ۹۴ خانوار نیز شهرکارت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان جهت خرید لوازم ضروری منزل پرداخت شده است.