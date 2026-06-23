به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان با قدردانی از تلاش شهرداران و مجموعه مدیریت شهری استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته سالی سخت، پرکار و همراه با فشارهای متعدد برای کشور و شهرداریها بود و اداره شهرها با وجود محدودیتها کار سادهای نبود. از همه شهرداران، اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و کارکنان سازمان همیاری شهرداریها و همه کسانی که در این مسیر تلاش کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه وظیفه مدیریت شهری بسیار سنگین است، افزود: منابع محدود اما نیازها بسیار زیاد. در همه شهرها به تناسب جمعیت، شرایط و موقعیت، نیازها بیش از منابع موجود است. هنر ما این است که با استفاده از همه ظرفیتها اعم از منابع انسانی، ظرفیتهای مالی، روشهای نوین تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری، بتوانیم این نیازها را پاسخ دهیم و همزمان برای آینده نیز برنامهریزی و پیشبینی دقیق داشته باشیم.
وی ادامه داد: شهرداریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند که بهصورت درآمد ـ هزینه اداره میشوند و کمکهای دولتی به آنها محدود است. همین ساختار در طول سالهای گذشته محدودیتهایی ایجاد کرده، اما اگر درست مدیریت شود، یک فرصت بزرگ برای خلق درآمدهای پایدار خواهد بود.
مظفری تأکید کرد: باید بتوانیم در قالب مجموعهای منسجم، با بهرهگیری از ظرفیت شرکتها، مشاورهها و مدلهای مدیریتی نوین، درآمدهایی ایجاد کنیم که هم نیازهای جاری شهرها را پاسخ دهد و هم آینده را تضمین کند. هنر مدیریت در همین استفاده صحیح از ظرفیتها و افزایش بهرهوری است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی شهرها گفت: زمینه حضور سرمایهگذاران در استان باید بیش از گذشته فراهم شود. تجربه نشان داده در شهرهای مختلف استان و کشور ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد و بسیاری از شهرداریها اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند.
وی افزود: تبادل تجربه میان شهرداریها میتواند نقش مهمی در ارتقای مدیریت شهری داشته باشد و سازمان همیاری شهرداریها باید بهعنوان حلقه اتصال این تجربیات، نقش فعالتری در ثبت، انتقال و توسعه این دستاوردها ایفا کند.
مظفری با اشاره به تقسیمبندی استان به هفت منطقه اظهار کرد: بر اساس این تقسیمبندی، میتواند همکاریهای منطقهای میان شهرداریها شکل گیرد و حتی شرکتهای مشترک برای ارائه خدمات ایجاد شود. این موضوع میتواند به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و شکلگیری اقتصاد مکمل در مناطق مختلف استان کمک کند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: استفاده صحیح از امکانات موجود، بهویژه ماشینآلات و تجهیزات شهرداریها، اهمیت زیادی دارد. نگهداری اصولی و مدیریت بهرهور این امکانات باید جدی گرفته شود تا از استهلاک و خروج زودهنگام آنها از چرخه خدمت جلوگیری شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت معماری و سیمای شهری گفت: بسیاری از اقدامات در حوزه نما و منظر شهری هزینههای سنگینی ندارد و بیشتر به مدیریت و نگاه صحیح بستگی دارد. شهرهای ما دارای هویت تاریخی و فرهنگی ارزشمندی هستند و باید در ساختوسازهای جدید، این هویت حفظ و تقویت شود.
مظفری افزود: تجربههای موفق بسیاری در شهرهای مختلف کشور وجود دارد و اجرای الگوهای مناسب معماری و طراحی شهری میتواند بدون هزینههای سنگین، تأثیرات بسیار مثبت و ماندگاری در زیبایی و هویت شهرها داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: گاهی حل مسائل ساده شهری نیازمند حضور میدانی مدیران است. در موضوعاتی مانند فرهنگ ترافیک یا نظافت شهری، حضور مدیران در میدان و تکرار رفتارهای درست میتواند تأثیرگذار باشد.
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