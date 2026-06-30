به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامه‌زر پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: کالاهای واردشده از طریق طرح کولبری با قیمت مناسب وارد استان می‌شوند و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و رونق تجارت خراسان جنوبی داشته باشد.

وی افزود: انتظار می‌رود همکاری میان اصناف و فعالان اقتصادی برای عرضه این کالاها در بازار استان بیش از گذشته تقویت شود تا کالاهای اساسی از جمله حبوبات، کنجد و سایر اقلام مورد نیاز، در داخل خراسان جنوبی توزیع و از ظرفیت ایجادشده به بهترین شکل استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات برخی تجار در حوزه تعهدات ارزی بیان کرد: بخشی از واردکنندگان و بازرگانان استان به دلیل مسائل مربوط به تعهدات ارزی با محدودیت‌هایی مواجه هستند که در صورت رفع این موانع، امکان افزایش واردات و توسعه فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد.

خامه‌زر با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مسئولان افغانستان گفت: در دیدارهای اخیر، مسئولان ولایت هلمند خواستار توسعه صادرات پنبه به ایران شدند و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط در خراسان جنوبی و دیگر استان‌های کشور باشد.

وی افزود: در صورت رفع موانع موجود، امکان واردات پنبه از هلمند فراهم خواهد شد و اتاق بازرگانی نیز برای تحقق این موضوع، رایزنی‌های لازم را با دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سفرهای هدفمند تجاری به افغانستان تأکید کرد و گفت: حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک با تجار افغانستان، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توان از ظرفیت مرزهای استان و بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات و رونق اقتصاد خراسان جنوبی بیش از گذشته بهره‌برداری کرد.