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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

رفع موانع ارزی تجارت خراسان جنوبی را شتاب می‌دهد

رفع موانع ارزی تجارت خراسان جنوبی را شتاب می‌دهد

بیرجند-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند باتأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: تسهیل تعهدات ارزی وتوسعه تعاملات تجاری با افغانستان به رونق تجارت کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامه‌زر پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: کالاهای واردشده از طریق طرح کولبری با قیمت مناسب وارد استان می‌شوند و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و رونق تجارت خراسان جنوبی داشته باشد.

وی افزود: انتظار می‌رود همکاری میان اصناف و فعالان اقتصادی برای عرضه این کالاها در بازار استان بیش از گذشته تقویت شود تا کالاهای اساسی از جمله حبوبات، کنجد و سایر اقلام مورد نیاز، در داخل خراسان جنوبی توزیع و از ظرفیت ایجادشده به بهترین شکل استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات برخی تجار در حوزه تعهدات ارزی بیان کرد: بخشی از واردکنندگان و بازرگانان استان به دلیل مسائل مربوط به تعهدات ارزی با محدودیت‌هایی مواجه هستند که در صورت رفع این موانع، امکان افزایش واردات و توسعه فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد.

خامه‌زر با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مسئولان افغانستان گفت: در دیدارهای اخیر، مسئولان ولایت هلمند خواستار توسعه صادرات پنبه به ایران شدند و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط در خراسان جنوبی و دیگر استان‌های کشور باشد.

وی افزود: در صورت رفع موانع موجود، امکان واردات پنبه از هلمند فراهم خواهد شد و اتاق بازرگانی نیز برای تحقق این موضوع، رایزنی‌های لازم را با دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سفرهای هدفمند تجاری به افغانستان تأکید کرد و گفت: حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک با تجار افغانستان، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توان از ظرفیت مرزهای استان و بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات و رونق اقتصاد خراسان جنوبی بیش از گذشته بهره‌برداری کرد.

کد مطلب 6875161

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