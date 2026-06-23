به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای از تماس تلفنی مقامات آمریکایی با رئیس جمهور لبنان خبر دادند.

در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی به جوزف عون، رئیس جمهور لبنان گفتند که ترتیبات سازوکار آتش‌بس در منطقه، بین آمریکا، لبنان و ایران در دست بررسی است.

ریاست جمهوری لبنان امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که جوزف عون در تماس تلفنی با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا در مورد آتش بس گفتگو کرد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان، ونس و روبیو در مورد پیشنهاد تشکیل هیات نظارت بر آتش بس بین آمریکا، لبنان و ایران با رئیس جمهور لبنان گفتگو کردند.

ونس و روبیو در این تماس تلفنی گفتند که ترتیبات مربوط به ساز و کار آتش بس بین آمریکا، لبنان و ایران در دست بررسی است.

تحولات لبنان و مرحله پس از نشست های سوئیس مورد رایزنی قرار گرفت و مقامات آمریکایی بر حمایت واشنگتن از مواضع رئیس جمهور و دولت لبنان در بسط حاکمیت دولت در کل اراضی لبنان با ارتش و نیروهای امنیتی تاکید کردند.

جوزف عون نیز از معاون ترامپ و نیز وزیر خارجه آمریکا به خاطراهتمام واشنگتن به لبنان با هدف پایان جنگ در این کشور تشکر کرد.