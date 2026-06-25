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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آنان وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به یک‌ هزار و ۳۱ نفر، شمار مجروحان به ۳ هزار و ۳۰۹ نفر و تعداد پیکرهای خارج شده از زیر آوار به ۷۸۵ مورد رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6870445

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