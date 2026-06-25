جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آنان وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به یک‌ هزار و ۳۱ نفر، شمار مجروحان به ۳ هزار و ۳۰۹ نفر و تعداد پیکرهای خارج شده از زیر آوار به ۷۸۵ مورد رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر افزایش یافته است.