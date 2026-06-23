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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

نجات گراز زخمی در سروآباد؛ محیط‌بانان وارد عمل شدند

نجات گراز زخمی در سروآباد؛ محیط‌بانان وارد عمل شدند

سروآباد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد گفت: یک رأس گراز زخمی پس از گزارش شهروندان و حضور محیط‌بانان این شهرستان، زنده‌گیری و برای انجام اقدامات درمانی و مراقبتی به این اداره منتقل شد.

عطا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از زنده‌گیری و انتقال یک رأس گراز آسیب‌دیده با همکاری محیط‌بانان این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک گراز زخمی در یکی از مناطق شهرستان سروآباد، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله برای بررسی وضعیت حیوان و انجام اقدامات لازم به محل اعزام شدند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از حضور در منطقه و با رعایت اصول ایمنی و روش‌های تخصصی، این حیوان را بدون آسیب بیشتر زنده‌گیری کرده و برای بررسی وضعیت جسمانی و آغاز روند درمان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل کردند.

رئیس حفاظت محیط زیست سروآباد ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در اطلاع‌رسانی به‌موقع، گفت: مشارکت مردم در گزارش موارد مرتبط با حیات وحش نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری و واکنش سریع نیروهای محیط زیست دارد.

صادقی با اشاره به اهمیت حمایت از گونه‌های آسیب‌دیده حیات وحش، خاطرنشان کرد: پس از انجام مراحل درمانی و اطمینان از سلامت کامل این گراز، برنامه بازگشت آن به زیستگاه طبیعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا گرفتار، موضوع را از طریق مراجع محیط زیستی اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6869313

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