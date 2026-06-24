کشف ۵۲ کیلوگرم تریاک از خودروی تیگو در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پارسیان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از انتقال یک محموله مواد مخدر از طریق محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع با تشکیل تیم عملیاتی و استقرار در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان در محور بندرلنگه به پارسیان خودروهای عبوری را تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان، بیان کرد: مأموران در جریان این عملیات به یک دستگاه خودروی سواری تیگو مشکوک شدند و آن را در ایست و بازرسی «لاورچهو» متوقف کردند.

سرهنگ شریفی، تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این خودرو ۵۲ کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه در قسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری راننده خودرو، خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی پارسیان، تأکید کرد: پلیس با تمام توان در مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان و عوامل توزیع مواد افیونی اقدام کرده و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.