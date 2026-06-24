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۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۳

قالیباف برای شرکت در اجلاس PUIC وارد باکو شد

قالیباف برای شرکت در اجلاس PUIC وارد باکو شد

دقایقی پیش، رئیس مجلس برای شرکت در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) وارد باکو شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دقایقی پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) وارد باکو شد.

قالیباف در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف مورد استقبال مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، موسی قاسم‌لی، نایب‌رئیس مجلس ملی آذربایجان، آذر امیراصلان‌اف، رئیس کمیته سیاست اقتصادی و صنایع مجلس ملی آذربایجان، و جوانشیر پاشازاده، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس ملی آذربایجان، قرار گرفت.

قرار است قالیباف در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در باکو سخنرانی کند.

رئیس مجلس پیش از عزیمت به باکو، در تشریح اهداف این سفر گفت: این سفر و سخنرانی در اجلاس، فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی است تا در جمع رؤسای مجالس و هیأت‌ها حضور یافته و مطالبی را درباره اتفاقات سال گذشته، به‌ویژه جنگ رمضان و تأثیرات منطقه‌ای آن، برای رؤسای مجالس و هیأت‌های شرکت‌کننده تبیین کند.

کد مطلب 6869503
زهرا علیدادی

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