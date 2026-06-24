به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقای شفافیت عملکردی و به منظور پاسخگویی به سئوالات بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جزئیات و چگونگی اعمال افزایش سالانه مستمری و...، مجموعه پرسش هایی را طراحی و پاسخ داده است.
یکی از سئوالات متداول، مبلغ کمک هزینه اولاد مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ است.
کمکهزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳.۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.
برای بازنشستگان و ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال جاری، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲.۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.
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