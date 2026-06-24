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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

مبلغ کمک‌ هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ چقدر است

مبلغ کمک‌ هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ چقدر است

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌ اجتماعی، در خصوص مبلغ کمک‌ هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵، توضیحاتی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تأمین‌ اجتماعی در راستای ارتقای شفافیت عملکردی و به‌ منظور پاسخگویی به سئوالات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جزئیات و چگونگی اعمال افزایش سالانه مستمری و...، مجموعه پرسش هایی را طراحی و پاسخ داده است.

یکی از سئوالات متداول، مبلغ کمک‌ هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ است.

کمک‌هزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳.۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.

برای بازنشستگان و ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال جاری، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲.۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6869552
حبیب احسنی پور

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