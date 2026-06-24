 تاسوعا و عاشورا نماد وحدت مردم خارگ؛ مقاومت در جزیره یک فرهنگ است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: تاسوعا و عاشورا در جزیره خارگ تنها دو روز از تقویم مذهبی نیست؛ بلکه اوج تجلی هویت دینی و فرهنگی مردمی است که سال‌ها در یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی کشور زندگی کرده‌اند.

در روز تاسوعا، صدای نوحه و مرثیه در کوچه‌های جزیره طنین‌انداز می‌شود و دسته‌های عزاداری از مساجد و حسینیه‌ها به حرکت درمی‌آیند.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته، مردم خارگ با حضور گسترده در مراسم عزاداری، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش به نمایش گذاشته‌اند. خیابان‌های جزیره سیاه‌پوش شده و هیئت‌های مذهبی با برپایی آیین‌های سنتی عزاداری، فضای خاصی را در این منطقه ایجاد کرده‌اند.

تاسوعا و عاشورای امسال در حالی برگزار می‌شود که مردم خارگ هنوز خاطرات روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم را در ذهن دارند. بسیاری از ساکنان جزیره معتقدند مفاهیمی همچون ایثار، شجاعت، وفاداری و مقاومت که در واقعه عاشورا متبلور شد، در روزهای بحران و تهدید نیز در رفتار مردم جزیره جلوه‌گر بود.

در روزهای تاسوعا و عاشورا، نذری‌های مردمی در نقاط مختلف جزیره توزیع می‌شود و خانواده‌ها با مشارکت در برنامه‌های مذهبی، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارند. حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در برگزاری مراسم نیز از ویژگی‌های شاخص عزاداری‌های محرم در خارگ به شمار می‌رود.

خارگ؛ یکی از سنگرهای استوار فرهنگ عاشورایی

امام جمعه جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: تاسوعا و عاشورا یادآور بلندترین حماسه تاریخ بشریت و تجلی جاودانه ایثار، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم است؛ روزهایی که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با نثار جان خود، پرچم حق‌طلبی و عزت را برای همیشه بر فراز تاریخ برافراشتند.

حجت‌الاسلام محمود کارگر افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی امروز نیز با تأسی به مکتب عاشورا و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر توطئه‌ها و جنگ‌های تحمیلی دشمنان، جلوه‌ای کم‌نظیر از بصیرت، وحدت و مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند و بار دیگر ثابت کرده‌اند که ملت حسینی در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: خون پاک شهیدان ضامن استمرار راه مقاومت و سربلندی ایران اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت و اقتدار خود را با صلابت ادامه خواهد داد.

کارگر با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جزیره در ایام محرم بیان کرد: مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار خارگ در روزهای اخیر با برپایی مجالس باشکوه عزاداری و خلق شور حسینی کم‌نظیر، بار دیگر ارادت عمیق خود به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم تاسوعا و عاشورا نشان می‌دهد خارگ همچنان یکی از سنگرهای استوار ولایت، دینداری و فرهنگ عاشورایی در کشور است و مردم این جزیره در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی همواره پیشگام بوده‌اند.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: امروز که ملت ایران ماه‌ها در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، بیش از هر زمان دیگری می‌توان پیوند میان فرهنگ عاشورا و روحیه مقاومت را مشاهده کرد؛ فرهنگی که به ملت ایران آموخته راه عزت، استقلال و سربلندی از مسیر ایستادگی و پایداری می‌گذرد.

تاسوعا و عاشورا نماد وحدت مردم خارگ است

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: مردم خارگ هر سال با شکوهی خاص مراسم تاسوعا و عاشورا را برگزار می‌کنند و این آیین‌ها به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی جزیره تبدیل شده است.

نگهدار حسین‌پور افزود: امسال نیز با همکاری هیئت‌های مذهبی، روحانیون، نیروهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و باشکوه مراسم عزاداری فراهم شده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: آنچه در مراسم تاسوعا و عاشورا در خارگ بیش از هر چیز جلوه‌گر است، روحیه همدلی، وحدت و مشارکت اجتماعی مردم است؛ به گونه‌ای که همه اقشار جامعه در برگزاری این آیین‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: مردم خارگ در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم نیز نشان دادند که فرهنگ عاشورا در میان آنان زنده است و مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه در عمل نیز نمود پیدا می‌کند.

عاشورا؛ مکتب ماندگار مقاومت

کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاسوعا و عاشورا تنها مناسبت‌هایی برای سوگواری نیستند، بلکه فرصتی برای بازخوانی پیام‌های ماندگار نهضت امام حسین (ع) هستند.

حجت‌الاسلام محسن ملکوتی افزود: قیام عاشورا به ما می‌آموزد که در برابر ظلم، تحریف و انحراف نباید سکوت کرد و این پیام در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت الگوگیری دارد.

ملکوتی بیان کرد: مردم خارگ به واسطه شرایط خاص جزیره و تجربه سال‌های مختلف مقاومت، ارتباط عمیقی با فرهنگ عاشورا برقرار کرده‌اند و به همین دلیل مراسم عزاداری در این منطقه همواره با شور و شعور همراه است.

وی تصریح کرد: حضور گسترده نسل جوان در هیئت‌ها و برنامه‌های مذهبی نشان می‌دهد که پیام عاشورا همچنان در جامعه زنده است و به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.

مردم خارگ محرم را زندگی می‌کنند

یکی از اهالی قدیمی جزیره، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در خارگ، محرم و به ویژه تاسوعا و عاشورا حال و هوای متفاوتی دارد. از چند روز قبل از این ایام، همه مردم در تدارک برگزاری مراسم هستند و فضای جزیره کاملاً تغییر می‌کند.

غلامرضا زارعی افزود: بسیاری از خانواده‌ها نذری دارند و جوانان نیز در برپایی هیئت‌ها و مراسم نقش فعالی ایفا می‌کنند. این مشارکت مردمی باعث شده سنت‌های عاشورایی در خارگ همچنان زنده و پویا باقی بماند.

نسل جوان ادامه‌دهنده راه عزاداران حسینی

سمیه دشتی از فعالان فرهنگی جزیره نیز به خبرنگار مهر گفت: یکی از ویژگی‌های مراسم عاشورا در خارگ، حضور پررنگ نوجوانان و جوانان است که در بخش‌های مختلف مراسم مشارکت دارند.

وی افزود: نسل جدید نه تنها در عزاداری‌ها حضور دارد، بلکه در اجرای برنامه‌های فرهنگی، فعالیت‌های رسانه‌ای، پخش نذورات و امور اجرایی هیئت‌ها نیز نقش‌آفرین است.

دشتی خاطرنشان کرد: این حضور نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا در میان خانواده‌های خارگی به خوبی منتقل شده و آیین‌های مذهبی همچنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

عاشورا؛ پیوندی میان ایمان، هویت و مقاومت

تاسوعا و عاشورای حسینی در جزیره خارگ هر سال جلوه‌ای از همبستگی، ایمان و ارادت مردم به اهل بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد. در جزیره‌ای که نام آن با مقاومت، ایثار و نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی گره خورده است، نوای «یا حسین» تنها یک شعار نیست؛ بلکه بخشی از هویت مردمی است که در سخت‌ترین روزها نیز درس‌های عاشورا را چراغ راه خود قرار داده‌اند.

این روزها خارگ یکپارچه در سوگ سالار شهیدان نشسته و بار دیگر نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان زنده‌ترین سرمایه اجتماعی و معنوی این جزیره راهبردی است.