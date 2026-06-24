زمان شروع امتحانات دانشگاه شهیدبهشتی به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای، از تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، هیئت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی به دلیل دو رویداد مهم، تصمیم به تغییر تقویم امتحانات پایان ترم گرفته است. این دو رویداد شامل «برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی» و همچنین «همزمانی با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ماه» می‌باشد.

بر این اساس، زمان آغاز تمامی امتحانات پایانی نیم‌سال دوم این دانشگاه که پیش‌تر برای روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ برنامه‌ریزی شده بود، به روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ موکول شد.

از تمامی دانشجویان درخواست شده است تا با توجه به این تغییرات، برنامه‌ریزی لازم را برای شرکت در آزمون‌های پایان ترم انجام دهند.