به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۳ تیر ماه) در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در باکو به ایراد سخنرانی پرداخت.
متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رییس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان،
رؤسا و نمایندگان محترم مجالس کشورهای اسلامی،
جناب آقای دبیرکل،
سلام علیکم
در آغاز، از ملت و رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، بخاطر میزبانی شایسته این نشست و فراهمسازی بستر گفتگو میان نمایندگان مسلمان، تشکر میکنم.
همچنین ایام شهادت سبط پیامبر اسلام حضرت سیدالشهدا(ع) را به ملتهای مسلمان از جمله دو ملت برادر، ایران و آذربایجان و همه آزادگان جهان تسلیت میگویم؛ محرم ماهیاست که به ما میآموزد عزت و کرامت هرگز با تسلیم به دست نمیآید، بلکه این خون است که بر شمشیر پیروز می شود. و من امیدوارم با تمسک به راه نورانی امامحسین(علیهالسلام) گفت و گوی امروز ما در جهت خیر امت اسلامی باشد.
نمایندگان محترم مسلمان؛
بیستمیناجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی درشرایطی برگزارمیشود که جمهوری اسلامی ایران یک تجاوز سهمگین را پشت سر گذاشته است. جنگ تحمیلی چهل روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اقدامی جنایتکارانه بود. در این جنایت آشکار، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات عالیرتبه نظامی و سیاسی و بیش از 3000 شهروند ایرانی، که اکثر آنان زنان و کودکان بودند، به شهادت رسیدند. بیش از سی هزار نفر نیز مجروح شدند و زیرساختهای صنعتی، درمانی، آموزشی، انرژی، حملونقل و هزاران واحد خدماتی و مسکونی در ایران هدف حمله قرار گرفت.
مقاومت جانانه نیروهای مسلح و ایستادگی قهرمانانه مردم در خیابانها سبب شد، ایران هزینههای شدیدی به امریکا و رژیم جعلی اسرائیل تحمیل کند. این مقاومت برآمده از ایمان، عامل مأیوس شدن دشمن از دستیابی به اهدافش و وادار کردن او به تسلیم در میدان های مبارزه و مذاکره بود.
این جنگ صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه تلاشی سازمان یافته برای تغییر موازنههای راهبردی منطقه و تحمیل اراده بر یک ملت آزاده به شمار میرفت. طراحان این تجاوز تصور میکردند که میتوانند از طریق فشار نظامی، محاصره، عملیات روانی و اقدامات تروریستی، ملت ایران را وادار به عقبنشینی کرده و معادلات منطقه را به سود خود بازنویسی کنند. آنچه رخ داد با محاسبات طراحان جنگ در تضاد کامل بود. ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملتهای مستقل پایان یافته است و شما دیدید که دنیا چگونه این استقامت و پیروزی را تحسین کرد.
این جنگ اگرچه هزینههای سنگینی بر ملت ما تحمیل کرد اما این حقیقت بنیادین را آشکار ساخت که مقاومت و ایستادگی مردم به عنوان قدرت حقیقی در سختترین شرایط محاسبات متجاوزان را بر هم میزند. صلح پایدار نه محصول تسلیم، فشار و ذلت، بلکه حاصل اقتدار، عزت و احترام است.
پیروزی ملت ایران این پیام مهم رابه مسلمانان دنیا میدهدکه حفظ استقلال و عزت ملی در گروی باور به تعالیم انسان-ساز اسلامی است. قرآن به ما میآموزد که نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم. قرآن به ما میگوید که تا حداکثر توان قوی شوید، قرآن به ما می گوید که به کفار تکیه نکنید، قرآن به ما میگوید که به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید، و همان قرآن به ما می گوید که به اذن الهی عدهای اندک میتوانند بر دشمنان بزرگ غلبه پیدا کنند و تضمین می دهد که اگر به خدا ایمان واقعی داشته باشید، شما پیروز خواهید بود و ملت مسلمان ایران با عمل مومنانه خود این دستورات الهی را اجرا کردند.
همکاران گرامی؛
جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه رنجها و خسارتهایی که درجنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن، ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است.
تجربه نشان داد که دیپلماسی، زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بر پایه احترام، برابری و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها استوار و مستظهر به پشتیبانی مردم باشد. تفاهم اسلامآباد نیزنه نتیجه فشارو اجبار، بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود؛ تفاهمی که نشان داد گفتوگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.
جمهوری اسلامی ایران از صلح استقبال میکند؛ صلحی که بر پایه حقوق ملتها، احترام متقابل، تعهدات متوازن و منافع مشروع باشد. بر همین مبنا معتقدیم دفاع مقتدرانه، انسجام ملی و دیپلماسی ، سه رکن مکمل یکدیگرند و تلفیق هوشمندانه آنها، تضمینکننده امنیت و ثبات است.
پیش از آنکه دیگران بر اساس منافع خودمحورانه شان، درباره آینده منطقه ما تصمیم بگیرند، این ملتها و دولتهای منطقه هستند که باید سرنوشت خویش را رقم بزنند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این باورهای بنیادین استوار است که:
- امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود.
- هیچ کشوری در منطقه، امنیت خود را در ناامنی دیگران نخواهدیافت.
- اقتصاد و توسعه در منطقه باید برای همه ملتهای منطقه باشد.
- ظرفیتهای عظیم و متنوع جهان اسلام از منابع انرژی و کریدورهای ترانزیتی گرفته تا سرمایههای انسانی و علمی، باید درمسیر توسعه پایدار و شکوفایی ملتهای مسلمان به کار گرفته شود.
همکاران و عزیزان؛
ما آینده منطقه را نه در تقابل، بلکه در تعامل میبینیم؛ نه در حذف، بلکه در همزیستی؛ نه در امنیت وارداتی، بلکه در امنیت بومی و مشترک.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همه کشورهای اسلامی، بر اساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی، حسن همجواری و منافع مشترک، همکاریهای خود را گسترش دهد. ایران از هر ابتکار عملی برای شکلگیری سازوکارهای مشترک اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و امنیتی جمعی حمایت کامل میکند.
ما در سختترین وپیچیدهترین شرایط، دوستان و شرکای راهبردی خود را تنها نگذاشتهایم. برای ما، آتشبس در لبنان به اندازه آتشبس در ایران و در ادامه، خاتمه جنگ در لبنان به اندازه خاتمه جنگ در ایران اهمیت داشته ودارد و باور داریم که ثبات واقتدار در هر نقطه ازجهان اسلام، به تقویت عاملیت، عزت و ثبات در کل امت اسلامی منجر خواهد شد.
ما در همین چارچوب، خروج نیروهای نظامی بیگانه از منطقه را یک هدف راهبردی میدانیم. تجربه نشان داده است که پایگاه های نیروهای فرامنطقهای در غرب آسیا نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده، بلکه منشاء بیثباتی است.
نمایندگان محترم کشورهای اسلامی؛
مفهوم همسایگی نیازمند درک عمیق است. همسایگی صرفاً یک واقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه یک مسئولیت هم هست. کشورهایی که در یک جغرافیای مشترک، زندگی میکنند، خواه ناخواه در سرنوشت یکدیگر سهیماند. از این رو، هیچ سیاستی که بر پایه حذف، تضعیف یا بیثباتسازی همسایگان طراحی شود، در نهایت به ثبات پایدار برای هیچ طرفی منجر نخواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که آینده منطقه، نه در رقابتهای فرسایشی، بلکه در همکاریهای ساختاری، اتصال اقتصادی، همگرایی زیرساختی و گفتوگوهای مستمر سیاسی شکل خواهد گرفت.
همانطورکه درمیانه جنگ اخیر نیز بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بودم ایران با نهایت علاقمندی به همه کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایمنطقه، بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام میکند که آماده توافق های امنیتی است که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و سرزمین های اسلامی برای تمام سرمایه گذاران، امن شده و دربرابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.
جمهوری اسلامی ایران دست برادری و همکاری خود را به سوی همه کشورهای اسلامی دراز میکند.
همکاران گرامی،
نمیتوان از آینده منطقه، سخن گفت و از مسئله فلسطین عبور کرد. فلسطین صرفاً یک موضوع سیاسی یا یک پرونده دیپلماتیک نیست. تجربه هشتاد سال گذشته نشان داده است که هیچ معماری امنیتی پایدار در غرب آسیا بدون حل عادلانه مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت. صلحی که بر بیعدالتی بنا شود، ثباتی شکننده خواهد داشت. و امنیتی که بخشی ازمنطقه را نادیده بگیرد، دیر یازود به نا امنی فراگیر تبدیل خواهدشد. از این منظر، دفاع از حقوق مشروع ملت مظلوم فلسطین در مقابل تجاوزات روزمره صهیونیستها، صرفاً دفاع از یک آرمان تاریخینیست؛ بلکهدفاع از منطقی است که براساس آن، عدالت وثبات، دو روی یک سکهاند.
این باور امام شهید ما و راهبرد همیشگی ماست که ملت فلسطین، همانند همه ملتهای جهان، از حق تعیین سرنوشت، با برگزاری یک همه پرسی از ساکنان اصلی آن سرزمین، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی برخوردار بوده و تا آن زمان، مقاومت ملت فلسطین، جلوهای از دفاع مشروع یک ملت در برابر اشغالگریست.
از توجه شما سپاسگزارم.
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