استان سمنان در تاسوعای «خونخواهی»؛ روایتی از شور حسینی در دارالمرحمه

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها؛ اجتماع بزرگ مردم سوگوار و عزادار سیدالشهدا علیه السلام استان سمنان همزمان با تاسوعای حسینی در اقصی نقاط این استان متدین، ولایی و مقتدر به میزبانی تکایا و مساجد همچنین معابر اصلی شهرها و روستاها برگزار شد.

امروز همچنین دسته‌های عزاداری و سینه زنی از نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان سمنان به سمت مراکز شهر و همچنین محل تجمع حسینیه‌ها و مساجد بزرگ به راه افتادند تا تاسوعای حسینی را به اوج برسانند.

رنگ و بوی تاسوعای امسال

تاسوعای حسینی امسال رنگ و بوی ویژه‌ای برای مردم استان سمنان دارد مردمی که از یک سو خونخواه رهبر شهید انقلاب هستند و از سوی دیگر سوگوار تاسوعای سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و و این یژگی را با حضور باشکوه‌شان در میدان به رخ جهانیان کشیدند.

امروز در بسیاری از روستاها و شهرهای استان سمنان مراسم سنتی خیمه سوزان و همچنین سوگواری بزرگ هیئت‌های مذهبی برقرار است و مردم در رسای امام حسین علیه السلام بر سر و سینه می‌زنند.

هیئت‌های مذهبی که امسال در مراسم سنتی زنجیرزنی و سینه زنی ماه محرم و روز تاسوعا حضور دارند با سربندهای سرخ لبیک یا خامنه‌ای و جان فدای ایرانیم همچنین سربندهای متبرک به نام مبارک امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام ارادت خودشان را در نخستین تاسوعای بدون رهبر شهید انقلاب نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام و شهدای جنگ رمضان نشان دادند.

حضور باشکوه مردم

همزمان با ظهر چهارشنبه مراسم بزرگ سنتی سینه زنی و تعزیه ظهر تاسوعا در کنار اطعام عزاداران همچنین برپا است و مردم متدین استان پیر و جوان و زن و مرد خود را به هیئت‌های عزاداری رسانده تا در این سوگواره عظیم شریک باشند.

یکی از ویژگی‌های بارز مراسم سنتی روز تاسوعا در سراسر استان سمنان حضور عظیم و چشمگیر مردم است که توجه رسانه‌ها عکاسان و هنرمندان را هم به خود جلب کرده است مردمی که بیش از ۱۱۰ شب است که در میدان صلابت نیز حضور دارند و با تاسی از سالار شهیدان از انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

یکی دیگر از وجوه زیبای مراسم روز تاسوعا در روستاهای استان سمنان رقم می‌خوره جایی که تعزیه‌های بزرگ عزاداری با مراسم خیمه سوزان و همچنین تاختن اسب‌ها، بازسازی صحنه محشر کربلا به شهادت رساندن یاران امام حسین علیه السلام و و ذکر یاد شهدای دشت کربلا که با دهان تشنه به شهادت رسیدند صحنه‌های زیبایی را می‌آفرینند.

شعار محرم امسال

امسال تاسوعای حسینی تاسوعای مقاومت است همانطور که حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شعار محرم امسال در خیمه حسینی خونخواه و جان فداییم است و این شعار یعنی ملت متدین ایران اسلامی زیر یک خیمه عزای امام حسین علیه السلام گرد هم آمده و با هم انسجام دارند.

قنبری با بیان اینکه انسجام و وحدت که مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است نخستین وجه شعار محرم امسال محسوب می‌شود بیان داشت: وجه دوم این شعار که امروز در روز تاسوعای حسینی هم شاهد آن هستیم خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در نخستین محرم بدون ایشان ت که در بین شعارهای مردم در اجتماعات اقتدار و هیئت‌های مذهبی به وضوح می‌توان آن را مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه جان فدا بودن در راه اسلام و انقلاب و وطن سومین رکن این شعار بزرگ در سال جاری محسوب می‌شود افزود: همانطور که شهید سلیمانی فرمودند مردم ما ملت امام حسین هستند و در پویش جان فدا نیز نشان دادند که آمادگی جان فدایی برای این نظام را دارند و در نتیجه عملیات بزرگ فرهنگی و مذهبی محرم در سال ۱۴۰۵ با این وجوه عجین شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم محرم امسال گفت: دشمن تمام تلاش خود را کرد تا ماجراها را در این جنگ دارای ابعاد مختلف وارونه جلوه بدهد ولی شاهد بودیم که مردم ایران اسلامی و مردم متدین استان سمنان با حضور خود در صحنه خط بطلانی به این توطئه‌ها کشیدند.

رویداد بزرگ تاسوعا

اجتماع بزرگ مردم در ظهر تاسوعا همراه با سینه زنی زنجیرزنی و تعزیه خوانی در نقاط مختلف استان سمنان جلوه باشکوهی از حضور با صلابت مردم را به نمایش گذاشته است.

در مرکز استان سمنان و همچنین در روستای علا مراسم سنتی و دسته عزاداری روز تاسوعا در میدان حضور دارد و مردم علی رغم گرمای شدید هوا ارادت خودشان را به سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.

در برخی نقاط شهرستان شاهرود امروز آیین خیمه سوزان و نخل برداری در کنار سینه زنی کمر به کمر که از آداب و سنن قدیمی مردم این خطه از ایران اسلامی محسوب می‌شود در حال برگزاری است و همچنین امشب قرار است رویداد بزرگ مکن ای صبح طلوع برگزار شود.

دامغانی‌ها امروز اجتماع بزرگی را در شهر و چندین روستا برگزار کردند

بسیاری از مردم دامغان امروز به روستاها رفته تا در آیین سنتی سینه زنی و خیمه سوزان تاسوعای حسین ی مشارکت داشته باشند روستاهایی که امروز مملو از جمعیت عزاداران سیاه پوش است.

جلوه شکوه

در نقاط مختلف استان سمنان از گرمسار و ایوانکی تا میامی و فرومد و کالپوش ویداد بزرگ عزاداری تاسوعای حسینی در حال برگزاری است و هیئت‌های مذهبی استان سمنان نذورات و اطعام عزاداران است امروز دیگ‌های بزرگ حلیم و آش و شله زرد بر اساس نذر مردم متدین این خطه برپاست و خیران نیک اندیش امروز عزاداران تاسوعای حسینی را اطعام می‌کنند.

سید محمد حسینی از پیرغلامان اهل بیت از شهرستان دامغان در گفتگو به خبرنگار مهر تاسوعای حسینی را به اوج رسیدن سوگواره محرم می‌داند و می‌گوید: حضور باشکوه مردم استان سمنان در هیئت‌های مذهبی نماد تدین و خلوص این مردم است.

حسینی با اشاره به عزاداری سنتی مردم روستاهای شهرستان دامغان افزود: در دهه اول ماه محرم هر روز عزاداری به یک روستا اختصاص دارد و در روز تاسوعای حسینی ن نوع عزاداری به اوج خود می‌رسد و تقریباً نیمی از مردم شهرستان دامغان به روستاها می‌روند تا در این آیین سنتی حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تاسوعا در نزد مردم دامغان جلوه ویژه‌ای دارد زیرا مردم می‌دانند که فردا قرار است محشر عاشورا در صحرای کربلا رخ دهد می‌افزاید: غمی که مردم در روز تاسوعای حسینی دارند حتی بیش از عاشورای حسینی است و در نتیجه در شهرستان دامغان مراسم سنتی این روز با جدیت بیشتری برگزار می‌شود.

خیمه سوزان و سینه زنی سنتی

امروز در روستاهای شهرستان شاهرود هم آیین سوگواری تاسوعای حسینی به روش سنتی و قدیمی خود برگزار می‌شود جایی که هیئت‌های مذهبی از روستاهای مختلف گرد هم می‌آیند و مراسم خیمه سوزان را اجرا می‌کنند مراسمی که تلفیقی از عزاداری و تعزیه خوانی است و در آن خیمه‌های بزرگی به یاد خیمه‌های شهدای دشت کربلا به آتش کشیده شده و در پهنه صحنه اسب می‌تازند

در این مراسم اسب سپیدی را به نشانه ذوالجناح آذین بندی کرده و در مراسم نمادین آن را به بالای سر پیکر شهدای دشت کربلا می‌برند و نوحه خوانی و سینه زنی مردم در این روز به اوج خود می‌رسد.

کمیل نبوی از خدامان بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژه برنامه عزاداری روز تاسوعا در بسطام جلوه ویژه‌ای دارد می‌گوید: با اینکه در نقاط مختلف شهرستان شاهرود امروز ویژه برنامه‌های مختلفی در تاسوعای حسینی برگزار می‌شود اما بخش بزرگی از جمعیت این شهرستان خود را به بسطام می‌رساند تا در مراسم سنتی این شهر شرکت کنند.

نبوی با بیان اینکه مراسم روز تاسوعا نزد مردم بسطام دارای اهمیت بسیاری است افزود: بسیاری از مردم بسطام که ساکن استان‌های همجوار و حتی دورتر هستند برای عزاداری سنتی روز تاسوعا خودشان را به این شهر می‌رسانند و این نشان دهنده اهمیت تاسوعای حسینی برای مردم این شهر است

همزمان با تاسوعای حسینی خیلی عظیم مردم عزادار و سوگوار استان سمنان در هیئت‌ها و مساجد و معابر اصلی شهرها هستند و با نوای مداحان اهل بیت بر سر و سینه می‌زنند مردمی که خود را برای روز عاشورای حسینی آماده می‌کنند.