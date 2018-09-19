رخت عزای تاسوعای حسینی بر تن قومس/ اینجا دیار عاشقان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تاسوعای حسینی یک‌بار دیگر فرار رسید و رخت عزای حسین(ع) و اهل‌بیت ویارانش بر تن مردم دیار قومس نشست تا سیل اشک و آه و ندای یا ابوالفضل(ع) بر لب هر پیز و جوان جاری شود دسته‌های عزاداری همچنین از شامگاه گذشته تا ظهر تاسوعا در هشت شهرستان، ۲۱ نقطه شهری و بیش از ۲۵۰ روستای استان سمنان در سوگ یاران اباعبدالله(ع) به معابر آمدند و تکایا و مساجد و حسینیه‌ها مملو از خیل عزاداران هستند.

مردم استان سمنان در روز واقعه عزادار و اشک بر چشم زیر علم عزای امام حسین(ع) و در رثای جوان دشت کربلا به سینه‌زنی پرداخت، از سمنان خبر می‌رسد هیئات عزاداری از شامگاه گذشته تا نماز ظهر تاسوعا در معابر و حسینیه‌ها حضور دارند و مردم متدین این شهرستان از پیر و جوان و زن و مرد در سوگواری حضرت عباس(ع) اشک ماتم ریختند.

حضور مردم در دسته‌های عزاداری

دسته‌های عزاداری در شاهرود نیز مانند سایر نقاط استان سمنان به خیابان‌ها آمدند تا در رثای شهدای دشت کربلا سوگواری کنند، مردم متدین این شهرستان در روستاها نیز از صبح مراسم ویژه روز تاسوعا را برگزار کردند و خیل جمعیت سیاه‌پوش در روستاهای بخش مرکزی، بسطام و بیارجمند و کلاته خیر به سوگواری پرداختند.

در دامغان نیز دسته‌های عزاداری در شهرهای دامغان، دیباج و کلاته رودبار و امیریه به خیابان‌ها آمدند تا مردم را در عزای امام حسین(ع) و شهیدان دشت کربلا سهیم کنند همچنین مراسم محوری روز تاسوعا در کلاته رودبار با سینه‌زنی و زنجیرزنی و مدیحه ثرایی رنگ و بویی خاص به محرم بخشید.

شور حسینی در تاسوعا

مردم متدین مهدی‌شهر و شهمیرزاد در شهرها و روستاها رخت عزای حسین(ع) ویارانش را در تاسوعا بر تن کردند تا با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی ارادت خویش را به صاحب امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) به نمایش بگذارند و خیل جمعیت در روستاهای این شهرستان در مدح حسین(ع) ویارانش سینه‌زنی کردند.

شور حسینی اما در سرخه و آردان نیز به اوج رسید و تاسوعا در شهرها و روستاهای این منطقه عزاداران را به مساجد، تکایا و هیئت‌های عزاداری کشاند امروز هیچ‌کس در استان سمنان نیست که در عزای حسین(ع) ویارانش گرفته و غمگین نباشد همان‌طور که مردم گرمسار و ایوان کی در رثای مولایشان هم‌زمان با تاسوعای حسینی بر سر و سینه زدند.

عزاداری با رنگ و بوی نذری

اطعام ظهر تاسوعا و طبخ نذری از دیگر مراسم محوری عزاداری سرور و سالار شهیدان، اباعبدالله حسین(ع) در سراسر استان سمنان است و امروز بزرگ‌ترین نذری شهرستان سرخه با ۷۲ دیگ غذا به نیت ۷۲ شهید کربلا در گلزار شهدای این شهرستان بین مردم عزادار توزیع می‌شود.

سهم روستائیان استان سمنان نیز امروز از عزاداری امام حسین(ع) پررنگ است روستاهایی که سیاه‌پوش و عاشق در رثای شهیدان کربلا هیئت‌های عزاداری راه می‌اندازند و اطعام نذری را برای عزاداران به همراه می‌آورند.

عشق به شهیدان کربلا

استان سمنان در رثای اباعبدالله(ع) یکسر و هزار ناله است سیل اشک و آه در جای‌جای دیار قومس دیده می‌شود و مردم پس از نماز ظهر تاسوعا خود را برای شام غریبان امام حسین(ع) و شهیدان دشت کربلا هم‌زمان با نماز مغرب و عشای چهارشنبه آماده می کنند تا شاهد برگزاری عزاداری شام غریبان در سراسر استان سمنان باشیم.

مکن ای صبح طلوع از دیگر مراسم محوری شامگاه تاسوعا است که تا نماز صبح عاشورا طول می‌کشد، تاسوعا و عاشورا در استان سمنان شب و روز ندارد و مردم متدین دیار قومس از هر لحظه این ساعات باقی مانده دهه نخست محرم نهایت استفاده را می کنند.

اینجا دیار عاشقان است، دیار سه هزار شهید که به عشق شهیدان کربلا از جان و مالشان دست کشیدند تا خط خون سرخ حسین(ع) را دنبال کنند اینجا مهد معلمان دین و اخلاق و مردم با صفا و با ایمان است اینجا ... استان سمنان است.