ادعای بسنت: بر وجوه آزاد شده ایران، نظارت خواهیم داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه با سی‌ ان‌ بی‌ سی با طرح ادعایی به منظور سرپوش گذاشتن بر ناکامی های اقتصادی کشورش که پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران انتقادهای محافل سیاسی و مردمی آمریکا را با خود به همراه داشته است، ادعا کرد: به دلیل فشار اقتصادی و محاصره دریایی، ایرانی‌ها را پای میز مذاکره آوردیم! بر وجوه مسدود شده ایران نظارت کامل خواهیم داشت.

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: وقتی وجوه مسدودشده ایران آزاد شوند، ما نظارت و کنترل کاملی بر آن‌ها خواهیم داشت. پول ایران ابتدا از طریق دوحه آزاد خواهد شد. درصد بسیار زیادی از بودجه ایران تحت نظارت وزارت خزانه‌داری به خرید مواد غذایی و دارویی آمریکایی اختصاص داده خواهد شد.

گفتنی است که شبکه الجزیره پیشتر به نقل از «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: اسناد امضاشده در خصوص دارایی‌های مسدودشدمان، هیچ‌گونه الزامی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا ایجاد نمی‌کند. با این حال، اگر قیمت و کیفیت محصولات کشاورزی آمریکا بهتر [از دیگر محصولات کشاورزی] باشد، هیچ مانعی برای خرید آن‌ها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره نحوه هزینه‌کرد بخش دیگری از این وجوه خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم از محل قسط دوم دارایی‌های آزادشده، هرگونه کالای غیرتحریمی را خریداری کنیم.