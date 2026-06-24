پاسخ رئیس بنیاد ملی نخبگان به ابهامات جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین با اشاره به ساز و کار اجرایی جذب نخبگان گفت: بخشی از تأخیرها در اجرای برخی فراخوان‌های جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ناشی از محدودیت پست‌های سازمانی و اعلام نیاز دستگاه‌ها بوده است.

وی افزود: پیگیر تحقق تعهدات باقی مانده هستیم تا فراخوان‌های بعدی نیز با جدیت اعلام و پیگیری شوند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: تعیین تکلیف درخواست‌های معوق و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای جذب و نگهداشت نخبگان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه فرهنگ بهره‌مندی از نیروی انسانی نخبه در ساختار اجرایی کشور به تدریج در حال ترویج است و سهم دستگاه‌های اجرایی از به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از زیست‌بوم نخبگان، رو به افزایش است.