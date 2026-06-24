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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

پاسخ رئیس بنیاد ملی نخبگان به ابهامات جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی

پاسخ رئیس بنیاد ملی نخبگان به ابهامات جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی

رئیس بنیاد ملی نخبگان در اظهاراتی به برخی ابهامات و سوالات درباره جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین با اشاره به ساز و کار اجرایی جذب نخبگان گفت: بخشی از تأخیرها در اجرای برخی فراخوان‌های جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ناشی از محدودیت پست‌های سازمانی و اعلام نیاز دستگاه‌ها بوده است.

وی افزود: پیگیر تحقق تعهدات باقی مانده هستیم تا فراخوان‌های بعدی نیز با جدیت اعلام و پیگیری شوند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: تعیین تکلیف درخواست‌های معوق و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای جذب و نگهداشت نخبگان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه فرهنگ بهره‌مندی از نیروی انسانی نخبه در ساختار اجرایی کشور به تدریج در حال ترویج است و سهم دستگاه‌های اجرایی از به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از زیست‌بوم نخبگان، رو به افزایش است.

کد مطلب 6869761

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