به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دوغو پرینچک، سیاستمدار تُرک و رهبر حزب «وطن» گفت که اتحاد ترکیه با روسیه، چین و ایران برای مهار تهدیدات امنیتی و حفظ توازن قدرت در خاورمیانه ضروری است.

وی افزود که ترکیه با فشار فزاینده‌ای در مدیترانه شرقی، دریای اژه و اطراف قبرس روبرو است و حضور نظامی آمریکا، (رژیم) اسرائیل، یونان و متحدان آنها در منطقه در حال افزایش است و از همین رو آنکارا می بایست به تقویت قابلیت‌های دفاعی خود بپردازد.

روابط دوجانبه بین ایران و ترکیه همواره روبه توسعه بوده و این دو کشور اسلامی از حامیان فلسطین و اتحاد در جهان اسلام هستند.