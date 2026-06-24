به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا که با فشارهای زیاد داخلی در خصوص بی نتیجه بودن هزینه ده ها میلیارد دلاری این کشور در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران مواجه است، در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش امروز چهارشنبه مدعی شد: ایران به ایالات متحده اطلاع داده است که برای عبور از تنگه هرمز هیچ عوارضی دریافت نمی‌شود! هیچ پولی به ایران داده نشده و هیچ یک از دارایی‌های آنها نیز از آمریکا آزاد نشده است!

این در حالیست که وی پیشتر نیز در سخنانی که بیشتر مصرف داخلی داشته و به منظور تأثیرگذاری بر انتخابات کنگره در ماه های آینده بیان شد، ادعاهای خلاف واقعی را علیه تهران مظرح کرده بود.