به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز توافقی میان آمریکا و ایران حاصل نشده است؛ تفاهمنامه میان دو کشور امضا شده که سندی در سطحی متفاوت محسوب می شود. روسیه تفاهمنامه میان آمریکا و ایران و تلاشهای میانجیگران (پاکستان و قطر) برای توقف درگیریها را ارزشمند می داند. تماس ها میان آمریکا و ایران، امکان التیام زخم ها در اقتصاد جهانی را فراهم می کند.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: تماسها میان روسیه با ایالات متحده ادامه خواهد یافت. ویتکاف و کوشنر آمادهاند تا به همه طرفهای درگیر در حل و فصل اوکراین گوش دهند و این بسیار ارزشمند است. سهم دلار در مبادلات بینالمللی همچنان بالاست، اما روند کاهشی آن مشهود است. صحبت ها درباره اینکه کشورهای عضو بریکس در حال تدوین برنامههایی برای ایجاد ارز جایگزین دلار هستند، نادرست است. بریکس نمیتواند نقش میانجی را در مذاکرات روسیه با اوکراین ایفا کند.
وی افزود: برای گسترش روابط خود با هند و ایجاد چشم اندازهای تازه در روابط دو کشور اهمیت زیادی قائل هستیم. صحبتها در اروپا درباره مذاکره با روسیه یک نشانه مثبت است. برای شروع گفتگو میان روسیه و اروپا، لازم است میزان آمادگی اروپاییها برای چنین گفتگویی مشخص شود. هیچ قطعیتی وجود ندارد که روسیه و اروپا برای مذاکرات به میانجی نیاز داشته باشند.
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