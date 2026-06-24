لاوروف: آماده ایم به توافق جامع ایران-آمریکا کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: آماده‌ایم هر کاری که لازم باشد برای دستیابی به یک توافق پایدار بین ایران و ایالات متحده انجام دهیم. روسیه آماده است تا به دستیابی به یک توافق جامع و بلندمدت بین ایالات متحده و ایران کمک کند. باز کردن تنگه هرمز به نفع امنیت انرژی و غذایی جهانی خواهد بود. احتمال می رود مسکو در مذاکرات درباره طرح امنیت جمعی خلیج فارس و کشورهای همسایه منطقه نیز شرکت کند.

وزیر خارجه روسیه ادامه داد: جنگ در غزه باید متوقف شود و ما از حق مردم فلسطین برای تأسیس کشور خود حمایت می‌کنیم.

سرگئی لاوروف افزود: غرب باید درک کند زمان آن فرا رسیده است که از طرح‌های نظامی به سبک استعماری خود در مرزهای ما دست بردارد. ما آماده‌ایم تا بر اساس اصول احترام متقابل و برابری با غرب گفتگو کنیم. غرب اخیراً ۶ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های روسیه را دزدید و به اوکراین منتقل کرد. ما راه حل‌های موقت در مورد حل و فصل بحران اوکراین را نمی‌پذیریم. پذیرای مذاکره در مورد اوکراین هستیم، مشروط بر اینکه پیشنهادهای جدی ارائه شود. دشمنان روسیه باید درک کنند که هشدارهای امنیتی مسکو را نمی‌توان نادیده گرفت. روسیه وقت خود را برای راه‌حل‌های موقت برای حل بحران اوکراین تلف نخواهد کرد؛ توپ حل بحران اوکراین در زمین ما نیست. مسکو به توافقات حاصل شده در نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا در مورد اوکراین پایبند است.

وی سپس افزود: دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله اوکراین امکان‌پذیر است، اما غرب از انجام آن خودداری می‌کند.