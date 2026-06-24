به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف همراهی و تسهیل حضور دانشجویان در آیین باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید، امکان پذیرش دانشجویان مهمان در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم شد.

این اقدام در راستای میزبانی از دلدادگان و فراهم کردن شرایط حضور همدلان در این مراسم معنوی انجام می شود و دانشجویان مهمان می توانند در بازه ۱۳ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در خوابگاه های دانشگاه مهمان شوند.

این طرح با هدف میزبانی از دلدادگان و همدلان رهبر شهید و ایجاد شرایط مناسب برای حضور در این مراسم معنوی و ملی اجرا می شود.

بر این اساس، دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند برای پذیرش حداکثر دو نفر از دانشجویان سراسر کشور به عنوان مهمان در خوابگاه ها ثبت نام کنند تا زمینه حضور هرچه بیشتر همدلان در این آیین فراهم شود.

مهلت ثبت نام تا شنبه ۶ تیر اعلام شده است و دانشجویان برای ثبت اطلاعات خود و مهمانان از طریق لینک درج شده در سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام کنند.