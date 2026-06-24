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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

روستای خورهشت در سوگ شهدای کربلا

روستای خورهشت در سوگ شهدای کربلا

قزوین- مردم روستای خورهشت تاکستان در سوگ شهدای کربلا در عصر چهارشنبه به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6870021

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