https://mehrnews.com/x3cqkx ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ کد مطلب 6870021 استانها قزوین استانها قزوین ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱ روستای خورهشت در سوگ شهدای کربلا قزوین- مردم روستای خورهشت تاکستان در سوگ شهدای کربلا در عصر چهارشنبه به عزاداری پرداختند. دریافت 8 MB کد مطلب 6870021 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تاسوعای حسینی در آستارا آیین سنتی علمکشی در امامزادگان هفدهتن در تاسوعای حسینی تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شهر سریشآباد برچسبها تاکستان تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی
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