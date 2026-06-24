تاج: بستن بازوبند غیرعرف در بازی ایران و مصر لغو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حمایت از تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی، گفت: از ماهها قبل اقدامات لازم برای سازماندهی حضور هواداران و تأمین اقلام هواداری در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ قلم اقلام هواداری شامل پرچم، پیراهن، تیشرت، کلاه، شال و مچبند تهیه شد.
تاج افزود: با همکاری مجموعههای مختلف، در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار قلم اقلام هواداری برای توزیع میان هواداران ایرانی آماده شد تا فضای مناسبی برای حمایت از تیم ملی در ورزشگاهها ایجاد شود.
رئیس فدراسیون با تمجید از حضور پرشور ایرانیان در مسابقات اخیر اظهار داشت: در برخی مسابقات دهها هزار ایرانی در ورزشگاه حضور داشتند و فضای ورزشگاه به طور کامل در حمایت از تیم ملی ایران بود. پرچم جمهوری اسلامی ایران و نمادهای ملی کشورمان به شکلی گسترده در میان تماشاگران دیده میشد و هواداران با شور و انگیزه فراوان از تیم ملی حمایت کردند.
او تأکید کرد: این حمایتها تأثیر بسیار مثبتی بر روحیه بازیکنان داشته است. بازیکنان زمانی که حضور گسترده و تشویقهای مستمر هواداران را مشاهده میکنند، با انگیزه و انرژی بیشتری در مسابقات حاضر میشوند و این موضوع در عملکرد تیم نیز اثرگذار است.
تاج در ادامه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای مسابقات آینده در سیاتل گفت: برای این مسابقات نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و حدود ۵۰ هزار پرچم به همراه تعداد قابل توجهی هدبند، کلاه و مچبند برای توزیع میان هواداران آماده شده است. امیدواریم تیم ملی بتواند به مراحل بعدی رقابتها صعود کند تا این برنامههای حمایتی نیز با قدرت بیشتری ادامه یابد.
وی درباره برخی حواشی مطرحشده پیرامون مسابقه با مصر نیز اظهار داشت: از زمان قرعهکشی و مشخص شدن محل برگزاری دیدارها، فدراسیون فوتبال ایران نسبت به برخی برنامههای جانبی اعلامشده اعتراض خود را به صورت رسمی به فیفا اعلام کرد و موضوع برنامه شهردار سیاتل برای همجنسگریان در چندین مرحله مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در تمامی مکاتبات و جلسات برگزارشده با مسئولان فیفا، مواضع فدراسیون فوتبال ایران به صورت شفاف مطرح شد و فیفا نیز اطمینان داده است که موارد مورد اعتراض ایران مورد توجه قرار گرفته و تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز حواشی احتمالی اتخاذ خواهد شد.
تاج خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال همچنان این موضوعات را با دقت دنبال میکند و بر حفظ حقوق، شأن و جایگاه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد. فیفا قول داده است بحث بستن بازوبند برای حمایت از این افراد کاملا لغو است و هیچ پرچمی وارد ورزشگاه برای همجنس گرایی نخواهد شد.
وی در پایان از حمایت ایرانیان داخل و خارج از کشور قدردانی کرد و گفت: حضور و همراهی هواداران سرمایهای بزرگ برای فوتبال ایران محسوب میشود و امیدواریم با تداوم این حمایتها، تیم ملی بتواند نتایج درخشانی را در ادامه رقابتها به دست آورد.
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