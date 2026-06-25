به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد شهر سیاتل شده است، به نظر میرسد محدودیتهای تعیینشده برای حضور شاگردان امیر قلعهنویی در خاک آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.
تیم ملی ایران که در دو دیدار قبلی خود برابر نیوزیلند و بلژیک تنها مدت کوتاهی پیش از مسابقات وارد آمریکا شده بود و پس از پایان هر بازی بلافاصله به تیخوانای مکزیک بازگشت، این بار با موافقت مقامات آمریکایی دو روز زودتر راهی سیاتل شد تا خود را برای دیدار حساس برابر مصر آماده کند.
در همین رابطه اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، اعلام کرد این تصمیم از ابتدا در برنامه مسئولان آمریکایی قرار داشته است. وی گفت: «برنامه ما این بود که ابتدا روند دو سفر نخست تیم ایران را بررسی کنیم و اگر همهچیز بدون مشکل پیش رفت، با توجه به طولانیتر بودن مسیر سیاتل، یک روز اضافه برای ورود زودتر در نظر بگیریم.»
با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که مقامات آمریکایی با حضور بیشتر کاروان ایران در این کشور پس از پایان دیدار با مصر موافقت نکردهاند و تیم ملی همانند دو مسابقه گذشته باید بلافاصله پس از پایان بازی خاک آمریکا را ترک کرده و به تیخوانا بازگردد.
در صورت اجرایی شدن این تصمیم، پروتکلهای ویژهای که از آغاز جام جهانی برای حضور تیم ملی ایران در آمریکا اعمال شده بود، بدون تغییر ادامه خواهد یافت که از همان ابتدای رقابتها واکنشهای مختلفی را در محافل رسانهای و فوتبالی به همراه داشته است.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه در شهر سیاتل برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعود دو تیم از مرحله گروهی داشته باشد.
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