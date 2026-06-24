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۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۷

عزاداری مردم فسا در شب عاشورای حسینی

عزاداری مردم فسا در شب عاشورای حسینی

فسا- در این ویدئو عزاداری مردم شهر فسا در شب عاشورای حسینی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6870178

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