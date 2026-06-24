https://mehrnews.com/x3cqh8 ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳ کد مطلب 6869904 استانها فارس استانها فارس ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳ اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در لامرد لامرد-همزمان با تاسوعای حسینی، خیل عزاداران و عاشقان اهلبیت(ع) در سوگ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) به عزاداری پرداختند. دریافت 21 MB تدوین: علی شکیب خبرنگار: محمود صابری زاده کد مطلب 6869904 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم کازرون در تاسوعای حسینی عزاداری تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) شور مردم شیراز در تاسوعای حسینی عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) تاسوعای حسینی در جهرم درک تاسوعا کلید فهم عاشوراست برچسبها تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی مراسم عزاداری محرم و صفر لامرد
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