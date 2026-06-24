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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در لامرد

اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در لامرد

لامرد-همزمان با تاسوعای حسینی، خیل عزاداران و عاشقان اهل‌بیت(ع) در سوگ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) به عزاداری پرداختند.

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تدوین: علی شکیب

خبرنگار: محمود صابری زاده

کد مطلب 6869904

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