حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با عاشورای حسینی غرق در حزن و اندوه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عاشورای حسینی ویژه برنامه عزاداری روز عاشورا در حرم رضوی از ساعت ۸ صبح با اجرای سرود گروه گلدسته‌های حرم در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد و در ادامه شاعر دلسوخته اهل بیت(ع)، حجت‌الاسلام روح‌الله موید با زبان شعر مرثیه‌خوان مصائب سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا بود.

قرائت زیارت عاشورا و مرثیه سرایی در سوگ شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با نوای ذاکران آل‌الله، رضا نادی، مرتضی اسلامی‌نژاد و ابراهیم احمدی از دیگر برنامه‌های حرم مطهر رضوی در روز عاشورای حسینی خواهد بود.

در این روز عزا و ماتم همچنین ویژه برنامه عزاداری در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی نیز برگزار می‌شود که این مراسم در دو نوبت صبح ساعت ۷ تا ۱۱ و بعد از ظهر ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.

در این مراسم مرثیه‌سرایان اهل بیت(ع)، حمید عطایی نسب و محمد کاظم ضمیر خرسندی در سوگ شهادت سید و سالار شهیدان مرثیه سرایی خواهند کرد.