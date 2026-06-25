عزم ایران و ارمنستان برای گشایش مسیرهای جدید تجاری و ترانزیتی

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در این نشست رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب، بر لزوم فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی دو طرف تأکید کرد.

رضا اکبری گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت منطقه، همواره از توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی با همسایگان استقبال کرده و ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و پیوندهای فرهنگی و تاریخی، شریکی کلیدی در این مسیرها محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد ارمنستان نیز با قدردانی از حضور فعال هیئت ایرانی و همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دیپلماتیک، اعلام کرد که کشورش برای رفع موانع حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های ترانزیتی مصمم است.

وی با تأکید بر این‌که ارمنستان به دنبال سازوکارهایی برای روان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن تردد ناوگان حمل‌ونقل میان دو کشور است، ادامه‌داد: تعدیل عوارض مرزی و هماهنگی در رویه‌های گمرکی از اولویت‌های اصلی ماست.

معاون وزیر اقتصاد ارمنستان افزود: حضور مدیران ارشد گمرکی و ترانزیتی دو طرف در این نشست، نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرایی‌سازی توافقات است.

در این نشست، ۵ محور اصلی با رویکردی عملیاتی و با مشارکت فعال اعضای هیئت‌های ایرانی و ارمنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین در خصوص کاهش عوارض مرزی توافق کردند که با تشکیل کارگروه مشترک و با نظارت مستقیم مدیران گمرک، ساختار هزینه‌های عبور از مرزهای مشترک را بررسی و برای کاهش تدریجی آن برنامه‌ریزی کنند.

توسعه تردد کامیون‌ها و ناوگان باری نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد، علاوه بر افزایش سهمیه تردد، سامانه‌های هوشمند برای رزرو زمان عبور و کنترل تردد در مرزها راه‌اندازی و از تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری شود.

فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی از دیگر محورهای مهم این دیدار بود که بر اساس آن، طرفین بر بهره‌برداری کامل از پایانه‌های لجستیک در دو سوی مرز و ایجاد مراکز مشترک با همکاری بخش خصوصی تأکید کردند.

همچنین توسعه زیرساخت‌های گذر مرزی و مسیرهای دسترسی، از جمله بهبود راه‌های منتهی به گذرگاه‌های مرزی مشترک و بررسی احداث یک پل جدید در نقطه صفر مرزی، در اولویت کمیسیون مشترک قرار گرفت.

کاهش موانع حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به عنوان یکی دیگر از محورها مطرح شد و در این زمینه، حذف تشریفات زائد اداری، یکسان‌سازی مدارک مجوز عبور و هماهنگی در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل با استقبال دو طرف همراه بود.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی سازمانی راهداری بر لزوم تسهیل رویه‌های تجاری و هماهنگی با نهادهای مرتبط تأکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز ضمن استقبال از فضای مثبت مذاکرات، بر حمایت کامل از اجرای این توافقات در چارچوب دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر عزم خود برای تبدیل شدن به قطب‌های ترانزیتی منطقه و استفاده حداکثری از کریدورهای ارتباطی میان آسیا و اروپا تأکید کردند و مقرر شد، نشست بعدی در اسرع وقت برای نهایی‌سازی جزئیات اجرایی توافقات برگزار شود.