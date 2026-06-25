ایران - آمریکا؛ انگیزه بالای شاگردان پیاتزا برای رقم زدن یک پیروزی مهم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف آمریکا می‌رود که این مسابقه از ۱۸:۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه چهارم تیرماه آغاز می‌شود.

تیم ملی والیبال ایالات متحده آمریکا، سابقه دوازده بار حضور در رقابت‌های المپیک را در کارنامه دارد. آن‌ها در سال‌های ۱۹۸۴، ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸ موفق به کسب مدال طلای المپیک شدند و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۱۶ مدال برنز المپیک را نیز کسب کردند.

مردان والیبال آمریکا ۱۸ بار در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور یافته اند که در سال ۱۹۸۶ موفق به کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها شدند. همچنین تیم ملی والیبال آمریکا دو بار در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۱۸ به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافته است. این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در رتبه پنجم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال آمریکا همانند ایران در هر هفت دوره قبلی لیگ ملت‌های والیبال حضور داشته و سه بار در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در فینال ناکام ماندند و نایب قهرمان شدند و یک بار نیز در سال ۲۰۱۸ به مقام سوم لیگ ملت‌ها دست یافتند. مردان آمریکا در دوره گذشته لیگ ملت‌ها (۲۰۲۵) در جایگاه دوازدهم و سه پله پایین تر از ایران قرار گرفتند.

آمریکا سال‌هاست که جزو برترین تیم‌های دنیاست که خیلی از حملات سرعتی و سرویس با ریسک بالا استفاده می‌کند. این تیم از نظر فیزیکی قد بلند است که رویارویی با آن سخت خواهد بود و در حال حاضر در رتبه سوم جهان است.

تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در طول تاریخ والیبال دنیا بیست‌وسه بار به مصاف یکدیگر رفتند که هفت برد برای مردان والیبال ایران ثبت شده است و آمریکایی‌ها در ۱۶ مسابقه پیروز شده‌اند. آخرین رویارویی جذاب دو تیم هم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۵ بود که مردان والیبال ایران سه بر دو مغلوب این تیم شدند.

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ برای بیست‌وچهارمین بار در طول تاریخ به مصاف آمریکا می‌رود و تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتزا ایتالیایی با ترکیبی از بازیکنان جوان به مصاف این تیم می‌رود.

این دیدار از نظر رویایی دو سرمربی که سال ۲۰۲۵ هدایت تیمشان را بر عهده گرفته‌اند، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و پیاتزا و کیرالی دو مربی تراز اول والیبال دنیا برای اثبات توانایی شاگردان خود از بهترین مهره‌ها خود برای کیش و مات کردن حریف استفاده خواهند کرد.

تیم ملی والیبال آمریکا در حال حاضر با ۳۳۵.۶۸ امتیاز در رتبه سوم رده بندی جهانی قرار دارد و مردان والیبال ایران با ۲۰۸.۸۵ امتیاز در جایگاه شانزدهم است. همچنین آمریکا با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در رتبه دوم جدول لیگ ملت‌ها است و تیم ایران با یک برد و پنج امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

کارچ کیرالی سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا با ترکیب زیر در هفته دوم لیگ ملت‌ها به مصاف ایران می ‌رود:

پاسور: مایکا ما، مایکا کریستنسن

مدافع میانی: تیلور آوریل، جفری جندریک، متئو نیگ، مریک مک‌هنری

قطر پاسور: گابی گارسیا، جیک هانس، کول هارتکه

دریافت کننده قدرتی: متئو اندرسون، اتان چمپلین، جوردن اورت

لیبرو: اریک شوجی، کایل داگوستینو

فهرست ملی پوشان والیبال ایران در دیدار مقابل آمریکا نیز به قرار زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی

مدافع میانی: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و شایان محرابی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته