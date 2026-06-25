ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا/ دو بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر،تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال عصر امروز از ۱۸:۳۰ به مصاف آمریکا می‌رود.

ملی‌پوشان والیبال در اولین بازی هفته دوم رقابت‌ها، به مصاف فرانسه رفت که در دیدار نزدیک بهم با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد.

ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار دوم هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ مقابل آمریکا به شرح زیر است:



پاسورها: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی



پشت‌خط‌زن ها: علی حاجی‌پور، محسن دلاوری



‌قدرتی‌زن ها: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، سید متین حسینی، علی حق‌پرست، مبین نصری

سرعتی‌زن ها: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی



لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته

محمد ولی‌زاده و پویا آریاخواه برای بازی مقابل آمریکا خط خوردند.