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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا/ دو بازیکن خط خوردند

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا/ دو بازیکن خط خوردند

ترکیب تیم ملی والیبال ایران در برابر آمریکا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر،تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال عصر امروز از ۱۸:۳۰ به مصاف آمریکا می‌رود.

ملی‌پوشان والیبال در اولین بازی هفته دوم رقابت‌ها، به مصاف فرانسه رفت که در دیدار نزدیک بهم با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد.

ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار دوم هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ مقابل آمریکا به شرح زیر است:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی

پشت‌خط‌زن ها: علی حاجی‌پور، محسن دلاوری

‌قدرتی‌زن ها: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، سید متین حسینی، علی حق‌پرست، مبین نصری
سرعتی‌زن ها: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته

محمد ولی‌زاده و پویا آریاخواه برای بازی مقابل آمریکا خط خوردند.

کد مطلب 6870503
سیده فرزانه شریفی

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