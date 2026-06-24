دلایل شکست ایران مقابل قهرمان المپیک/خانزاده امتیازآورترین بازیکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف فرانسه رفت و سه بر دو نتیجه را واگذار کرد.

پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. ماتیس انو از تیم فرانسه نیز با کسب ۲۴ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۴ پوئن در حمله، ۳ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۳۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال فرانسه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۹ امتیاز حمله، ۱۴ دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.