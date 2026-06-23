ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی در هفته نخست لیگ ملتهای والیبال اظهار کرد: تیم ملی ایران مقابل برزیل این شانس را داشت که به پیروزی برسد، چرا که برزیل آن انسجام و قدرت همیشگی را نداشت، اما نام بزرگ این تیم و مسائل روانی باعث شد نتوانیم از فرصتهای خود استفاده کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تیم ملی افزود: بخش عمده ضعفهای تیم ملی به مسائل روانی بازمیگردد و نمیتوان همه مشکلات را فنی دانست. بازیکنی که از سن ۲۰ سالگی عبور میکند، از نظر تکنیکی تا حد زیادی به ثبات رسیده و اصلاح تکنیک در این سنین فرآیندی زمانبر است. به همین دلیل تمرکز اصلی باید روی تقویت مسائل ذهنی و روانی بازیکنان در تمامی پستها از جمله دریافتکنندهها، مدافعان میانی، پاسورها، لیبروها و قطر پاسورها باشد.
مربی والیبال ایران با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی طی دو سال اخیر گفت: از سال گذشته برخی بازیکنان باتجربه از تیم ملی کنار گذاشته شدند و این موضوع تأثیر خود را بر نتایج گذاشت. سال گذشته نیز با وجود برخی کمبودها، حضور چند بازیکن باتجربه میتوانست به کسب نتایج بهتر و حتی صعود به مرحله نهایی کمک کند. امسال نیز بار دیگر شاهد تغییرات گسترده در ترکیب هستیم.
وادی ادامه داد: در شرایطی که روی برخی بازیکنان چندین سال سرمایهگذاری شده و اکنون زمان بهرهبرداری از تواناییهای آنهاست، کنار گذاشتن ناگهانی این نفرات با روند رایج والیبال دنیا همخوانی ندارد. در بسیاری از تیمهای مطرح جهان، بازیکنان باتجربه در کنار نیروهای جوان حفظ میشوند و روند جوانگرایی به صورت تدریجی انجام میشود.
وی درباره شرایط رقیبان ایران در هفته دوم لیگ ملتها اظهار کرد: تیمهایی مانند کوبا در حال اضافه کردن چند بازیکن شاخص و باتجربه به ترکیب خود هستند و این مسئله باعث افزایش قدرت آنها خواهد شد. فرانسه نیز احتمالاً با ترکیب کاملتر و حضور ستارههای اصلی خود به میدان میآید و همین موضوع کار تیم ملی ایران را دشوارتر میکند.
مربی والیبال ایران با تأکید بر لزوم حفظ تعادل بین بازیکنان جوان و باتجربه گفت: سال گذشته تغییرات زیادی در تیم ملی رخ داد و امسال نیز این روند ادامه پیدا کرده است. اگر قرار باشد هر سال چندین بازیکن باتجربه کنار گذاشته شوند و گروه جدیدی جایگزین آنها شوند، عملاً فرصت بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای گذشته از بین میرود.
وادی افزود: ایران از نظر شرایط فیزیکی و تعداد بازیکنان بلندقد، قابل مقایسه با کشورهایی مانند لهستان یا بلغارستان نیست که بتوانند چند سال روی یک نسل سرمایهگذاری کنند و سپس به نتایج بزرگ برسند. بنابراین باید با دقت بیشتری فرآیند جوانگرایی را مدیریت کنیم.
وی عنوان کرد: البته کادر فنی فعلی بسیار پرتلاش و حرفهای است و انتخاب پیاتزا در شرایط موجود بهترین گزینه ممکن بود. البته یکی از چالشها این است که سرمربی به صورت دائمی در ایران حضور ندارد و امکان مشاهده مستمر مسابقات و شرایط بازیکنان را از نزدیک ندارد.
وادی خاطرنشان کرد: در دورههایی که تیم ملی نتایج موفقی کسب میکرد، مربیانی مانند خولیو ولاسکو و ایگور کولاکوویچ به طور دائم در ایران حضور داشتند و از نزدیک روند آمادهسازی بازیکنان را زیر نظر میگرفتند. در مقابل، مربیان پارهوقت و پروازی معمولاً فرصت کافی برای شناخت کامل ظرفیتهای بازیکنان ندارند. در شرایط فعلی باید روی تقویت روحی و روانی بازیکنان جوان کار ویژهای انجام شود تا تیم ملی بتواند در هفته دوم لیگ ملتها امتیازات ارزشمندی کسب کند و با شرایط بهتری به هفته سوم مسابقات و دیدارهای پایانی خود وارد شود. امیدوارم تیم ملی در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب کند و بازیکنان بتوانند با شرایط روحی و فنی بهتری وارد مسابقات هفته دوم شوند و نتایجی به دست آورند که علاوه بر افزایش اعتماد به نفس تیم، جایگاه ایران در جدول ردهبندی لیگ ملتها را نیز ارتقا دهد.
نظر شما