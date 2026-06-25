به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران عصر امروز در دومین دیدار خود از رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت؛ دیداری که از اهمیت بالایی برای شاگردان روبرتو پیاتزا برخوردار است.

ملی‌پوشان ایران پیش از این مسابقه، ظهر امروز یک جلسه تمرین کششی را پشت سر گذاشتند و سپس برنامه آنالیز فنی خود را برای شناخت بهتر حریف برگزار کردند.

در حاشیه برنامه‌های آماده‌سازی، پیش از آغاز تمرین کششی و در محل اقامت تیم، اتفاق جالبی رخ داد. به دستور روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم، زودتر از سایر بازیکنان در محل حاضر شد و روبی جلسه‌ای خصوصی و حدود ۱۵ دقیقه‌ای با او برگزار کرد.

در این جلسه کوتاه، پیاتزا نکات مهمی درباره سبک بازی تیم ملی آمریکا و جزئیات تاکتیکی مرتبط با آن را با به‌نژاد در میان گذاشت تا پاسور تیم با درک دقیق‌تری از شرایط مسابقه، نقش خود را در زمین ایفا کند.