اجرای طرح «بصیرت عاشورایی» در ۲۵ بقعه متبرکه رامسر

سید مهدی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از آمادگی کامل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شهرستان رامسر برای برگزاری مراسم عزاداری خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه‌های محرم و صفر، طرح «بصیرت عاشورایی» در ۲۵ بقعه متبرکه و مکان مذهبی رامسر اجرا می‌شود و این اماکن با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و معرفتی پذیرای عزاداران حسینی خواهند بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر با اشاره به نقش موقوفات در ترویج فرهنگ عاشورایی افزود: مراسم روضه‌خوانی، سوگواری، اطعام و دیگر برنامه‌های مرتبط با عزاداری سیدالشهدا (ع) در چارچوب نیات واقفان و با همکاری هیئت‌های امنای بقاع متبرکه و اماکن مذهبی برگزار می‌شود.

علوی با بیان اینکه برای هماهنگی هرچه بهتر برنامه‌های محرم، نشست مشترکی با حضور مسئولان شهرستان، هیئت‌های مذهبی، هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه برگزار شده است، تصریح کرد: هدف از این هماهنگی‌ها فراهم‌سازی بستر لازم برای برگزاری باشکوه و منظم مراسم عزاداری در سراسر شهرستان است.

وی از برگزاری آیین‌های سنتی عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد و گفت: دسته‌روی هیئت‌های مذهبی، تجمع عزاداران، مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی رامسر با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر همچنین به برگزاری آیین‌های بومی و مذهبی منطقه اشاره کرد و افزود: مراسم سنتی کرنازنی و مجمع‌گردانی به عنوان بخشی از میراث مذهبی و فرهنگی شهرستان در برخی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در روز عاشورا نیز هیئت عزاداری مسجد پیامبر اعظم (ص) بازار رامسر با همکاری مسجد شهدای بهشت زینبیه، آیین بازسازی نمادین واقعه عاشورا را در محوطه این مسجد برگزار خواهند کرد.

علوی خاطرنشان کرد: آستان مقدس آقا پلاسید و آقا بسمل، سیدمحمد نیاسته، آقا میرملک راجوب، سیدابوالحسن چهل شهیدان، سیدکیابریشی، بی‌بی سکینه رمک، سیدمحمد شهردالخانی، سیدمحمد اشکنه‌کوه و سیدمحمد لمتر نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا میزبان جمع زیادی از عزاداران خواهند بود و برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در این اماکن اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری گسترده مراسم عزاداری در سطح شهرستان افزود: برنامه‌های امسال با گرامیداشت یاد و خاطره امام و رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان همراه خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر در پایان از همکاری فرمانداری، ائمه جمعه، نیروهای انتظامی و امنیتی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های امنا و سایر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم ماه محرم قدردانی کرد.