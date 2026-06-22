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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

سفر وزیر خارجه آمریکا به ۳ کشور حاشیه خلیج فارس

سفر وزیر خارجه آمریکا به ۳ کشور حاشیه خلیج فارس

وزیر خارجه آمریکا سه شنبه تا پنجشنبه هفته جاری به امارات، کویت و بحرین سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن (دوم تا چهارم تیر ماه، سه شنبه تا پنجشنبه) به امارات ، کویت و بحرین سفر خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه ادامه داد: وزیر امور خارجه در مورد طیف وسیعی از اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ ها برای تأمین تردد کامل، آزاد و ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد.

بر اساس بیانیه مذکور، وزیر امور خارجه آمریکا در بحرین همچنین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا در مورد اولویت‌های مشترک در سراسر منطقه گفتگو کند.

کد مطلب 6868143

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