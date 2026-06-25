ترویج دین ادامه راه امام حسین(ع)؛اشک بر سیدالشهدا(ع) عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی ظهر پنجشنبه در جمع عزاداران حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان آیین‌های عزاداری ماه محرم، اظهار کرد: از همه عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، هیئت‌های مذهبی، برگزارکنندگان مراسم و کسانی که برای برپایی مجالس عزاداری تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: خداوند متعال همه لحظات، اشک‌ها، هزینه‌ها و خدمت‌هایی را که در راه عزاداری سیدالشهدا(ع) انجام شده، ثبت و ضبط می‌کند و پاداش آن نزد پروردگار محفوظ است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه والای مصیبت عاشورا در تاریخ انبیا، گفت: بر اساس روایات، از زمان حضرت آدم(ع) تا دیگر پیامبران الهی، هنگامی که نام و یاد امام حسین(ع) مطرح می‌شد، اندوهی عظیم بر آنان مستولی می‌گشت و خداوند آنان را از واقعه جانسوز کربلا آگاه می‌کرد.

آیت‌الله حسینی بیان کرد: حادثه کربلا واقعه‌ای بود که پیامبران الهی از آن آگاهی داشتند و پیامبر اکرم(ص) نیز بارها درباره شهادت امام حسین(ع) سخن گفته بودند. آن حضرت حتی تربت کربلا را به برخی از نزدیکان خود سپردند و نشانه شهادت فرزندشان را بیان کردند.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) با آگاهی کامل از سرنوشت خویش، برای انجام تکلیف الهی و حفظ دین خدا قیام کرد و در این مسیر عزیزترین سرمایه‌های خود را تقدیم اسلام کرد.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه همه آزادگان عالم بر مصیبت عاشورا اشک می‌ریزند، تصریح کرد: باید به این افتخار کنیم که اشک و آه ما در مسیری قرار دارد که مورد تأیید خداوند متعال است. اشک بر اباعبدالله الحسین(ع) تنها گریه نیست، بلکه عبادت، معرفت و تجلیل از عظمت یک حماسه الهی است.

وی فلسفه قیام عاشورا را حفظ ارزش‌های دینی دانست و گفت: خداوند در واقعه کربلا عزیزترین بندگان خود را در مسیر احیای دین قربانی کرد تا نماز، حجاب، روزه، معنویت و احکام الهی زنده بماند.

آیت‌الله حسینی اضافه کرد: هر کس امروز با رفتار و گفتار خود به ترویج دین، معنویت، نماز، حجاب و سایر احکام اسلامی کمک کند، در مسیر امام حسین(ع) حرکت کرده است و در مقابل، همراهی با دشمنان دین و مقابله با ارزش‌های الهی، فاصله گرفتن از مکتب عاشورا خواهد بود.

وی با اشاره به مظلومیت حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا افزود: امام حسین(ع) در سخت‌ترین شرایط و در حالی که آماج تیرها و ضربات دشمن قرار داشت، برای رضای خدا و حفظ دین ایستادگی کرد و این ایثار بزرگ تا همیشه چراغ هدایت بشریت خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم ظهور امام زمان(عج) را نزدیک فرماید، مسلمانان را بر دشمنان پیروز گرداند و رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و نظام اسلامی را مورد تأیید و حمایت خود قرار دهد.