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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

تداوم وزش تندباد در اصفهان تا روز شنبه؛ ۴۵۶ تیم امدادی آماده‌باش است

تداوم وزش تندباد در اصفهان تا روز شنبه؛ ۴۵۶ تیم امدادی آماده‌باش است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران‌ استانداری اصفهان از تداوم وزش تندباد در اصفهان تا روز شنبه خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان که به‌منظور هماهنگی برای تداوم خدمات‌رسانی در مراسم‌های عزاداری سید و سالار شهیدان تشکیل شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وزش تندباد تا روز شنبه در ساعات عصر و شب در شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نایین، نطنز، شرق اصفهان و محورهای جاده‌ای شرق، شمال و جنوب استان تداوم خواهد داشت و با کاهش دو درجه‌ای دما همراه خواهد بود که در این رابطه، توصیه‌های ایمنی لازم برای استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، داربست‌ها، خیمه‌ها و چادرهای برگزاری مراسم به متولیان مرتبط ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه تدابیر پیشگیرانه از پیش از آغاز ماه محرم اتخاذ شده بود، تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارزیابی و پایش ایمنی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و اماکن برگزاری مراسم عزاداری انجام شده و نواقص ایمنی در بخش برق، آب و سیستم‌های اطفای حریق برطرف و آموزش‌های لازم به عوامل اجرایی هیئات مذهبی ارائه شده است.

شیشه‌فروش از استقرار ۴۵۶ تیم امدادی و پشتیبانی از شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر، پلیس راه و راهور، راهداری، شرکت‌های برق، آب و فاضلاب، نفت، مخابرات، گاز و مرکز بهداشت در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد و افزود: این تیم‌ها با هدف آبرسانی، تأمین برق پایدار، پایداری شبکه ارتباطات، تأمین سوخت، کنترل ایمنی شبکه برق و حریق و همچنین نظارت بر الزامات بهداشتی در محل‌های طبخ نذری، به‌طور مستمر به ارائه خدمات می‌پردازند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی توسط ساکنین مناطق شهری و روستایی در برابر تندباد، از شهروندان خواست از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان غیرمقاوم و بلند خودداری کنند و نسبت به تثبیت سازه‌های ناپایدار، سقف‌های کاذب خیمه‌ها، داربست‌ها، تابلوها و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاه‌های صنعتی اقدام کنند.

وی همچنین با توصیه به رانندگان برای پرهیز از سفرهای غیرضرور در محورهای پرخطر و رعایت ایمنی تردد در شرایط کاهش دید، از گردشگران، عشایر و دامداران خواست جهت پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از سقوط، از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و با اشاره به ضرورت حفاظت از مزارع، باغات، کندوهای زنبور عسل، گلخانه‌ها و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر نوسانات دمایی و اثرات گرد و غبار، بر پرهیز جدی از روشن نمودن آتش در مراتع و پوشش‌های گیاهی تأکیدتداوم وزش تندباد در اصفهان تا روز شنبه؛ ۴۵۶ تیم امدادی برای مراسم عزاداری آماده‌باش است کرد.

کد مطلب 6870420

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