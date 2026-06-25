منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان که به‌منظور هماهنگی برای تداوم خدمات‌رسانی در مراسم‌های عزاداری سید و سالار شهیدان تشکیل شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وزش تندباد تا روز شنبه در ساعات عصر و شب در شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نایین، نطنز، شرق اصفهان و محورهای جاده‌ای شرق، شمال و جنوب استان تداوم خواهد داشت و با کاهش دو درجه‌ای دما همراه خواهد بود که در این رابطه، توصیه‌های ایمنی لازم برای استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، داربست‌ها، خیمه‌ها و چادرهای برگزاری مراسم به متولیان مرتبط ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه تدابیر پیشگیرانه از پیش از آغاز ماه محرم اتخاذ شده بود، تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارزیابی و پایش ایمنی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و اماکن برگزاری مراسم عزاداری انجام شده و نواقص ایمنی در بخش برق، آب و سیستم‌های اطفای حریق برطرف و آموزش‌های لازم به عوامل اجرایی هیئات مذهبی ارائه شده است.

شیشه‌فروش از استقرار ۴۵۶ تیم امدادی و پشتیبانی از شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر، پلیس راه و راهور، راهداری، شرکت‌های برق، آب و فاضلاب، نفت، مخابرات، گاز و مرکز بهداشت در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد و افزود: این تیم‌ها با هدف آبرسانی، تأمین برق پایدار، پایداری شبکه ارتباطات، تأمین سوخت، کنترل ایمنی شبکه برق و حریق و همچنین نظارت بر الزامات بهداشتی در محل‌های طبخ نذری، به‌طور مستمر به ارائه خدمات می‌پردازند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی توسط ساکنین مناطق شهری و روستایی در برابر تندباد، از شهروندان خواست از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان غیرمقاوم و بلند خودداری کنند و نسبت به تثبیت سازه‌های ناپایدار، سقف‌های کاذب خیمه‌ها، داربست‌ها، تابلوها و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاه‌های صنعتی اقدام کنند.

وی همچنین با توصیه به رانندگان برای پرهیز از سفرهای غیرضرور در محورهای پرخطر و رعایت ایمنی تردد در شرایط کاهش دید، از گردشگران، عشایر و دامداران خواست جهت پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از سقوط، از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و با اشاره به ضرورت حفاظت از مزارع، باغات، کندوهای زنبور عسل، گلخانه‌ها و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر نوسانات دمایی و اثرات گرد و غبار، بر پرهیز جدی از روشن نمودن آتش در مراتع و پوشش‌های گیاهی تأکیدتداوم وزش تندباد در اصفهان تا روز شنبه؛ ۴۵۶ تیم امدادی برای مراسم عزاداری آماده‌باش است کرد.