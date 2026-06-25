https://mehrnews.com/x3cqwf ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵ کد مطلب 6870448 استانها فارس استانها فارس ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵ سوگواری مردم فسا در ظهر عاشورای حسینی فسا- مردم فسا با حرکت دستهجات عزاداری در روز عاشورای حسینی به زنجیرزنی و سینه زنی پرداختند. دریافت 23 MB کد مطلب 6870448 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم شاهچراغ(ع) عزاداری اقلیدیها در روز عاشورای حسینی آئین لاله گردانی شام غریبان در حرم شاهچراغ(ع) حال و هوای جهرم در عاشورای حسینی عزاداری و زنجیرزنی عزاداران سید الشهدا(ع) در شهر کرفس عزاداری مهاجرین افغانستانی مقیم شیراز در حرم شاهچراغ(ع) حماسه عاشورا؛ روایت ماندگار عزت و مقاومت در طول تاریخ برچسبها عاشورا عاشورای حسینی شهرستان فسا
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