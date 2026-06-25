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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

سوگواری مردم فسا در ظهر عاشورای حسینی

سوگواری مردم فسا در ظهر عاشورای حسینی

فسا- مردم فسا با حرکت دسته‌جات عزاداری در روز عاشورای حسینی به زنجیرزنی و سینه زنی پرداختند.

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کد مطلب 6870448

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